Sorteo de entradas para el cine

#SORTEO ¿Querés ir al cine? 🙂 Seguinos, dale ♥️ y dejá tus tres últimos números del DNI para participar por las entradas 🎞🍿 Tenés doble chance si etiquetás a tu acompañante 🤗 Más opciones en www.ellitoral.com.ar

A post shared by Diario El Litoral (@diarioellitoral) on Sep 23, 2019 at 11:50am PDT