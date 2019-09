Acuerdo entre Gobierno, empresas y CGT por el bono de $5000

Tras largas negociaciones, el Gobierno acordó con las cámaras empresariales y la CGT el pago de un bono de $5.000 a trabajadores del sector privado, suma que tendrá carácter no remunerativo y a cuenta de las próximas revisiones paritarias.

El convenio se logró tras una reunión en el Ministerio de Producción de la que participaron su titular, Dante Sica; su par de Desarrollo Social, Carolina Stanley; el secretario de Comercio, Ignacio Werner; y directivos de cámaras empresariales y de la central obrera.

Este martes por la mañana volverán a reunirse para definir la "letra chica" del acuerdo y la forma de pago, por lo que no se descarta que se realice en varios pagos.

Tras el encuentro, Daniel Funes de Rioja, presidente de la Coordinadora de las Industrias de Productos Alimenticios (COPAL) anticipó que cuando se defina la redacción del acuerdo se definirá cómo se pagará el bono: “Se arreglarán las modalidades de pago para que las pymes también lo puedan afrontar". Por su parte, Werner recalcó que “las partes pusieron buena predisposición” para alcanzar un acuerdo.

La mesa de negociaciones estuvo integrada por las cámaras empresariales, sindicatos y representantes del Gobierno. Por parte del sector trabajador estuvieron presentes Héctor Daer (Sanidad), Carlos Acuña (SOESGyPE), Antonio Caló (UOM), Andrés Rodríguez (UPCN), Armando Cavalieri (Comercio), José Luis Lingeri (Obras Sanitarias), Jorge Sola (Sindicato de Seguro), Carlos West Ocampo (Sanidad), Robustiano Geneiro (UTHGRA) y Alberto Tomasone (Comercio).

En representación del sector empresario, participaron Miguel Acevedo (UIA), Julio Crivelli (CAMARCO), Enrique Matilla (CAME), Pedro Etcheverry (CAC), Ricardo Diab (CAME) y Julián Jajurin (CAME).

Además, de Werner, también estuvieron presentes el titular de la Unidad de Coordinación General, Ignacio Pérez Riba; y la directora nacional de Relaciones y Regulaciones del Trabajo, Gabriela Marcello.

