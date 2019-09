El Fair Play fue para Bielsa y el Leeds

Marcelo Bielsa y su equipo Leeds United de Inglaterra ganaron ayer el premio Fair Play de The Best, por un gesto en abril de 2019, cuando el Leeds United se dejó marcar un gol ante el Aston Villa, luego de haber convertido una conquista mientras un futbolista rival estaba lesionado.

Bielsa no asistió al evento en el histórico Teatro La Scala de Milán, pero redactó una carta que leyó uno de sus asistentes. “Nuestra visión del fútbol es que gane lo justo. Todo se trata de educación y ese día nos dejó una gran lección”, fue una de las líneas apuntadas.

Leeds United, como local, se puso en ventaja ante Aston Villa con gol del polaco Mateusz Klich cuando un jugador de la visita quedó tendido en el césped por una infracción que el árbitro no advirtió.

Los jugadores de Aston Villa protestaron y Bielsa, pese al desacuerdo a algunos integrantes de su equipo, ordenó a los jugadores que le dejaran hacer el gol a Aston Villa, que así llegó al empate a través del ghanés Albert Adomah.

El partido correspondió a la fecha 45 de la segunda división del fútbol inglés cuando Leeds, en la tercera posición, pugnaba por un lugar en el ascenso directo, que finalmente no consiguió.

El equipo de Bielsa fue eliminado en los play offs por Derby County, el club que lo acusó de espiarlo en una práctica durante la fase regular.

“El responsable de que esa persona estuviera soy yo. No importa si yo creo que eso es legal o ilegal, correcto o incorrecto. Para mí es suficiente con que (Frank) Lampard y Derby County se hayan sentido molestos para entender que no actué correctamente”, manifestó Bielsa acerca de aquel incidente.