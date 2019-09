Restan posibilidades al pedido de desafuero contra Cristina Kirchner

El jefe de los senadores del kirchnerismo, Marcelo Fuentes, declaró que el peronismo en el Senado “no va a otorgar el desafuero” de su compañera de bancada y candidata a vicepresidenta del Frente de Todos, Cristina Kirchner, solicitado por el juez que investiga la causa de los cuadernos de las coimas.

“No hay ninguna posibilidad de que el desafuero de Cristina avance. Ya hubo manifestaciones de los bloques del PJ en contra de esto”, afirmó, y añadió que el propio Miguel Pichetto “volvería a votar en contra” porque no cree que “cambie ahora su postura”.

El ex jefe de los senadores del peronismo y ahora candidato a vicepresidente del oficialismo, Pichetto, se opuso en su momento al pedido de desafuero del juez federal Claudio Bonadio por considerar que debe haber sentencia firme antes de dictaminar en ese sentido.

Fuentes declaró a la radio Futurock que “Bonadio está cumpliendo sus deberes ante sus mandantes”, en alusión a la decisión de enviar a juicio el caso de los denominados “cuadernos de las coimas”.

“La causa de las fotocopias está armada para meter presa a Cristina, no para llegar a juicio. Estos son los últimos méritos de Bonadio como juez en estas causas de corrupción”, argumentó.

Consideró que la causa que lleva adelante el juez federal “tiene vicios estructurales que en cualquier sistema normal de derecho generan la nulidad de lo actuado”.

Fuentes advirtió que la investigación tuvo por finalidad “tapar el brutal impacto de las medidas económicas”.

El pedido de la Justicia federal para quitarle los fueros a la senadora Fernández de Kirchner, acusada de liderar una asociación ilícita dedicada al cobro de sobornos durante su gobierno, ingresó el lunes a la Cámara alta por solicitud del juez Bonadio.