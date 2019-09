Aseguran que cumplir con la interrupción legal del embarazo baja la mortalidad materna

“Obligar a parir a una mujer o niña violada, con riesgo para su salud o cuando el feto tiene malformaciones es tortura”, dijo Stella Maris Manzano, tocoginecóloga, especialista en medicina legal y médica que intervino en el caso F.A.L del año 2012 que garantizó la creación de un protocolo para la Interrupción Legal del Embarazo (ILE).

En su paso por Corrientes, Manzano dialogó con ellitoral.com.ar sobre la necesidad de contar con el protocolo en la provincia que desde el 2011 se declaró “ Pro- Vida” y no adhirió a la guía que facilita el acceso a un aborto no punible en las tres causales especificadas en el artículo 86 del Código Penal.

“El aborto legal se hace en las provincias. La mayoría de mis colegas tienen miedo pero sabemos que si la mortalidad materna bajó en estos últimos años es por esto”, dijo.

Asimismo la médica afirmó que se deben realizar abortos no punibles porque “Argentina no es una isla en el mundo y las provincias no son islotes dentro de ella” haciendo alusión a los tratados internacionales que lo avalan.

En referencia al caso de una adolescente de 18 años de Paso de los Libres a quien la jueza Marta Lagarreta autorizó la adopción prenatal, Manzano afirmó que se trató de una práctica “ilegal” que provoca la “compra y venta de bebes”.

Por su parte Sofía Domínguez del Colectivo de Mujeres Organizadas afirmó que buscarán que Corrientes se adhiera al protocolo nacional.

Vale señalar, mediante una articulación de diversas áreas el Gobierno provincial confecciona actualmente un protocolo para casos de abortos no punibles.

Manzano dará hoy a las 17 una charla informativa sobre la guía desde su experiencia como “médica que hace abortos”. Además se explicará el proyecto de adhesión que actualmente se tramita la Cámara de Diputados de la Provincia dentro de tres comisiones y con preferencia de tratamiento dentro de tres sesiones.