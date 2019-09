Condenaron a 12 años de prisión a un hombre por intentar matar a su pareja

El Tribunal Oral Penal Nº 1 de Corrientes condenó este miércoles a 12 años de prisión a Jorge Horacio Jaureguiberry, por intentar asesinar a golpes de puño, puñaladas y asfixia a su pareja en el 2014. El imputado estuvo prófugo de la Justicia y el año pasado, tras el pedido de captura internacional, fue aprehendido en la ciudad de Asunción, Paraguay.

El hombre estaba imputado por “supuesto homicidio agravado por la relación de pareja con la víctima y por haber sido cometido contra una mujer mediando violencia de género en grado de tentativa”.

El hecho sucedió en el año 2014, cuando la mujer de apellido Elorrieta lo denunció por maltratos, agresiones y decidió terminar la relación, después de ello surgió el permanente acoso de Jaureguiberry. El 28 de marzo de ese mismo año, intentó asesinarla, pero no logró su objetivo.

A pesar de la ferocidad del ataque, la mujer logró escapar y pedir auxilio en la vía pública, siendo asistida por transeúntes, en la esquina de las calles Ituzaingó y San Martín.

En su denuncia, Elorrieta contó que llevaba 6 años de relación y detalló: “Un día nos encontramos en una fiesta y él me pidió para hablar porque decía que estaba muy mal. Accedí para poder quedar en buenos términos, pero en esa charla fui brutalmente atacada. Me golpeó por todo el cuerpo y me apuñaló. Estuve varios días internada en grave estado y pude salir de eso”.

Por esa denuncia, Jaureguiberry fue detenido y lo excarcelaron un año después porque la carátula de la causa fue "supuestas lesiones leves".

*Si vos o alguien que conocés vive alguna situación de violencia, llamá gratis al 144 o buscá algún centro de atención cercano.