Venta de abonos y entradas

El Club de Regatas Corrientes continúa con la venta de abonos a plateas para ver los encuentros de local en la temporada 2019/20 de la Liga Nacional de Básquetbol (LNB).

Los abonos a plateas tendrán validez a lo largo de la temporada regular 2019/20, por lo que incluye el Súper 20; aunque no el Top 4 Final en caso de que el Fantasma llegue a la definición y juegue de local.

Lo mismo para la LNB, que sólo contemplará los encuentros de la serie regular (primera y segunda rueda), y no así los playoffs; en cuyo caso los mismos deberán ser renovados.

El precio de los abonos quedó establecido en $ 5.600 para socios, y $ 7.500 para no socios, en ambos casos al contado efectivo, o con tarjeta de crédito.

También comenzó la venta de entradas a plateas para el debut de Regatas ante La Unión de Formosa, este jueves a partir de las 21.30 en el estadio “José Jorge Contte”.

El valor de las entradas por juego serán de $250 a plateas para socios; y $400, plateas para no socios. Mientras que las populares, que se venderán el día del juego costarán: $50 para socios, $100 para no socios.