Velotti eliminó a Delbonis y causó un impacto en el Challenger porteño

El correntino Agustín Velotti dio el impacto del día en la segunda jornada del ATP Challenger de Buenos Aires al eliminar ayer al máximo favorito del torneo, el azuleño Federico Delbonis, a quien derrotó por 6-4 y 6-3 al cabo de una hora y 23 minutos del partido disputado en el court central.

De esta manera, Velotti avanzó a los octavos de final del torneo que se disputa sobre canchas lentas en el Raquet Club del barrio porteño de Palermo. En la próxima instancia se topará mañana con el brasileño Thiago Seyboth Wild.

Como ya le ocurrió en su partido del lunes por la noche, Velotti se mostró sólido con su juego de saque e incomodó el servicio de su rival. Ante Maximiliano Estevez el correntino se impuso por 6-0 y 6-2 valiéndose de 7 “breaks” sobre 19 chances ocasionadas.

Ante Delbonis, el campeón de Roland Garros Junior de 2010, hoy con 27 años, evaporó las diferencias de ranking (75 vs 423) y desplegó un tenis contundente para concretar su segundo triunfo del año en el ATP Challenger Tour.

Velotti venía forzando el saque del azuleño, pero recién en la quinta chance logró quebrarle el servicio al tenista de 28 años para adelantarse 5-4. Resolvió el game siguiente con autoridad y selló el primer set 6-4 en 43 minutos de partido.

Durante la segunda manga Velotti se adelantó rápidamente gracias a dos “breaks” capitalizados y tomó una distancia de 5-2. Delbonis sobrevivió a tres match points e intentó ponerle presión al correntino (3-5).

Pero Velotti nuevamente fue a la carga contra el saque del rival y en su cuarto match point no dejó margen a ninguna reacción y completó el 6-3 tras 40 minutos de juego en la segunda manga.

De este modo, Velotti firmó su mejor triunfo en mucho tiempo, dado que no derrotó a un jugador Top 100 desde el Challenger de Santos (Brasil), en septiembre de 2016, cuando en los cuartos de final del certamen brasileño batió al santafesino Facundo Bagnis (86 del mundo por aquel entonces) con un marcador de 6-1, 4-6, 6-4.

También en septiembre, pero de 2017, fue la última vez que el correntino concretó dos triunfos consecutivos en un cuadro principal de un Challenger. En total fueron tres en aquella semana del torneo de Bogotá cuando Velotti fue semifinalista.

Mañana lo espera el brasileño Seyboth Wild (334), quien ayer eliminó al peruano Nicolás Alvarez (395) por doble 6-4. El correntino intentará prolongar su buena semana.