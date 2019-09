“Sufrimos por no poder concretar”

El capitán de Boca Unidos, Leonardo Baroni, jugó el domingo en Sunchales un partido sin fisuras. Clausuró su lateral en defensa, y en ataque metió dos pases de gol, uno que no pudo resolver Antonio Medina, en el primer tiempo, y el que le cerró el telón al partido ante Unión de Sunchales, convertido por Martín Fabro.

“Era un partido recontra controlado, con dos hombres de más, que por no definirlo lo sufrimos. Tratamos de tener la pelota para aprovechar la ventaja que teníamos, pero no hay que abusar de la tenencia”, señaló Leonardo Baroni en declaraciones radiales realizadas después del partido a medios correntinos.

“Tuvimos algunas pérdidas y cometimos algunas faltas que generaron tiros libres para ellos que fueron al área y que por ahí complican. La verdad es que hasta que no pudimos concretar el segundo gol, a lo último, fue un partido sufrido, y teníamos que estar concentrados porque nos podían empatar en cualquier momento”, se sinceró el defensor.

El santafesino dijo que “la idea era hacer tenencia, pero sobre todo buscar concretar en el arco rival. No tuvimos prácticamente situaciones de gol en el segundo tiempo, cuando teníamos que haber definido el partido mucho antes, así que la verdad es que es un aspecto a mejorar. Debemos tratar de definir los juegos antes para que el rival no nos termine complicando”, insistió.

“Unión es un rival duro. El primer tiempo, once contra once, creo que el partido estaba controlado. Habrá que mejorar lo que en el segundo tiempo no hicimos bien. De todas maneras, esto nos da una gran tranquilidad para seguir adelante, sobre todo al haber sumado los tres puntos en una cancha muy complicada”, expresó, por último, Baroni.