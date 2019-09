Pérez se mostró recuperado y jugará el martes ante Boca

River Plate, conducido por el DT Marcelo Gallardo, volvió ayer a las prácticas de cara al partido ante Gimnasia y Esgrima La Plata del sábado próximo y a la primera semifinal de la Copa Libertadores, frente a Boca Juniors el martes 1 de octubre en el Monumental, con la novedad de que Enzo Pérez está recuperado de la molestia física que lo afectaba.

La semana de entrenamientos supervisados por el “Muñeco” Gallardo arrancó en el predio de Ezeiza con la mirada enfocada en la recuperación de dos mediocampistas titulares, el uruguayo Nicolás De la Cruz y el mendocino Enzo Pérez, quienes están en la búsqueda de poder llegar al clásico de la Libertadores.

Enzo Pérez sufrió el domingo ante Vélez, en la derrota por 2-1 en el estadio Monumental, una molestia en el aductor derecho y fue reemplazado por Bruno Zuculini a los seis minutos del segundo tiempo.

En la práctica de ayer, Pérez le dio una alegría a Gallardo: hizo tareas regenerativas y no estuvo en la lista de los que se entrenaron diferenciado. Todo indica que el mediocampista mendocino está recuperado de la contractura que acusó el domingo pasado, y que no tendrá problemas para jugar ante Boca.

En tanto, el volante uruguayo Nicolás De la Cruz, con una molestia en la pierna derecha que sufrió ante Godoy Cruz el miércoles pasado (por la Copa Argentina), será exigido recién entre el domingo y el lunes próximos.

El cuerpo técnico de River cree que De la Cruz tiene chances de jugar ante Boca, pues casi habrá llegado a las dos semanas de descanso.

Por su parte, está casi descartado el delantero Lucas Pratto por su lesión muscular en el isquiotibial izquierdo, que le hace perder días de trabajo para poder estar bien desde lo físico, una condición que no recuperó desde que sufrió la fisura en el sacro meses atrás y la posterior falta de pretemporada.

Los futbolistas “millonarios” que jugaron el domingo realizaron ayer actividades regenerativas. El resto llevó a cabo una entrada en calor con pelota y ejercicios físicos de capacidad aeróbica.

Entre los que realizaron trabajo diferenciado, estuvieron Juan Quintero, Leonardo Ponzio, Cristian Ferreira, Germán Lux, Lucas Pratto y Nicolás De La Cruz.

Por otra parte, Gallardo anunció que el sábado en La Plata ante Gimnasia y Esgrima, equipo dirigido por Diego Maradona, River jugará con un equipo alternativo, con varios juveniles y todos suplentes, para guardar a los titulares que enfrentarán a Boca el martes siguiente con pocos días de recuperación.

De manera que una probable formación de River para visitar al Lobo en el “Bosque” platense será con Enrique Bologna; Elías López, Robert Rojas, Javier Pinola y Fabrizio Angileri; Jorge Carrascal, Bruno Zuculini, Santiago Sosa y Benjamín Rolheisser; Ignacio Scocco y Julián Alvarez.

El plantel “millonario” volverá a entrenarse hoy a las 9 -a puertas cerradas- en el predio River Camp, en la localidad bonaerense de Ezeiza.