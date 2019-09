Marcos Díaz atajará ante Newell’s por la Superliga

Marcos Díaz será el arquero titular de Boca ante Newell’s Old Boys en lugar de Esteban Andrada, quien ayer volvió a no entrenarse con sus compañeros y estuvo en kinesiología y en el gimnasio.

El arquero, que lleva 1.048 minutos sin que le conviertan goles y que tiene el récord en el profesionalismo de 7 partidos invictos en el comienzo de un torneo de Primera, tiene una molestia en el aductor izquierdo y lo están cuidando para que llegue en óptimas condiciones para el partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores ante River, de visitante, el 1 de octubre.

Díaz, que fue incorporado a comienzos de año desde Huracán, jugó un solo partido este semestre y fue por los 16 avos. de la Copa Argentina ante Almagro, en el que Boca recibió el único gol que le convirtieron esta nueva temporada.

Este cambio no será el único que Gustavo Alfaro dispondrá para el fin de semana, ya que reservará a la mayoría de los titulares para el encuentro del próximo martes en el Monumental.

En el entrenamiento matinal de ayer, en la cancha principal de Casa Amarilla, el plantel realizó fútbol en espacio reducido y Mauro Zárate y Ramón Ábila se volvieron a mostrar en buena forma y es posible que estén desde el comienzo o unos minutos ante los rosarinos.

Además de Andrada, en kinesiología estuvieron Paolo Goltz, Danielle De Rossi y Franco Soldano.

Goltz tiene una lesión muscular y no hubo parte médico de su diagnóstico, De Rossi una distensión en el isquiotibial derecho y Soldano una sobrecarga en su pierna derecha, por lo que también está en duda para el superclásico.

Una posible alineación para enfrentar a los dirigidos por Frank Kudelka podría ser con Marcos Díaz; Marcelo Weigandt, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso y Frank Fabra; Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Agustín Almendra y Mauro Zárate; Carlos Tévez y Jan Hurtado.

Faltan tres prácticas para el sábado y se piensa que el técnico seguirá muy de cerca la evolución de los que vienen de lesiones.

Boca vuelve a las prácticas hoy, desde las 9.30, en el complejo Pedro Pompilio y allí entrenará hasta el viernes inclusive.

A partir del domingo lo hará en el centro de entrenamientos de Ezeiza y luego quedará concentrado, previo al enfrentamiento ante River el 1 de octubre a las 21.30, primera semifinal de la Copa Libertadores 2019.

Boca juega de local el sábado ante Newell’s, desde las 20, por la octava fecha de la Superliga, con el arbitraje de Darío Herrera.