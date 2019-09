La mejor genética en Santiago

Por 13° año consecutivo la localidad de La Banda, en Santiago del Estero, se convirtió en el centro de atención de la producción genética de las razas Brahman, Brangus y Braford, para lo que fue la edición 2019 de ExpoBra. Una gran muestra, que cuenta con cada vez mayor número de reproductores y cabañas participantes, y que se ha transformado en un gran bastión para el mejoramiento de los rodeos del Norte argentino.

ExpoBra ya no sólo pertenece al NOA. La participación de cada vez más cabañas del Centro, el NEA y el Litoral de la Argentina, hacen a la muestra más federal que nunca. La semana pasada, la concentración de más de 450 reproductores en los corrales del Vivero San Carlos, en La Banda, reflejó la gran apuesta productiva de las cabañas que se dedican a la cría de las tres razas más importantes que tiene la ganadería del Norte argentino.

“Es una exposición que se ha posicionado en el calendario ganadero de Argentina”, señaló Tiziana Prada, presidente de la Asociación Braford Argentina (ABA), durante el acto inaugural de la muestra, realizado el pasado viernes con la presencia del ministro de Producción de Santiago del Estero, Miguel Mandrile.

En este sentido, la dirigente de Braford sostuvo que “estos ejemplares que vemos en la pista son el fruto de muchos años de trabajo, de esfuerzo, de dedicación, de convencimiento de que las cosas se pueden lograr, a pesar de los diferentes contextos”.

La titular de Braford destacó el apoyo del equipo del Ministerio de Produccion de Santiago del Estero. “Este apoyo y compromiso con la ganadería local, regional y nacional es espectacular. Esta ExpoBra es un gran ejemplo del trabajo conjunto, de lo público y lo privado; de que se pueden hacer las cosas”, dijo Tiziana Prada, y agregó: “Hoy la región sigue avanzando y creciendo gracias a este apoyo. Esto es un ejemplo a seguir por muchas otras provincias”.

Por su parte, Santiago Gilotaux, director de la Asociación Argentina de Brangus, ponderó el crecimiento que demuestra la exposición con el correr de los años. “Es una gran muestra, con cabañas de todo el país, y donde se ve realmente un nivel superlativo en los reproductores de las tres razas”, señaló el dirigente de Brangus. En este sentido, el también director de la Sociedad Rural Argentina, consideró que “esta genética es la que necesitamos para mejorar nuestros rodeos, pero no sólo en calidad, sino también en productividad; son animales que pueden imprimir fertilidad y mucha producción de carne, que es el desafío actual que tiene la ganadería argentina”.

Por el lado de Brahman, el titular de la Asociación Criadores Brahman de Argentina (Acba), Raúl Franchino, sostuvo que “la exposición está mostrando un nivel superior; estamos hablando de animales que bien podrían competir en cualquier Nacional de estas razas”. Además, el criador santafesino resaltó que “en el caso de Brahman, este año superamos el número de animales inscriptos; y eso va de la mano del buen momento que está teniendo la raza en materia comercial”.

Campeones

La muestra tuvo dos jornadas de juras de clasificación, en las cuales durante el miércoles 18 se juzgaron las hembras de las tres razas, y al día siguiente se hizo lo propio con los toros. Los jurados fueron Martín Zuza en Brangus; José Franchino en Brahman y Alejandro Lauret en Braford.

En la raza Brangus, en la primera jornada se consagró como Gran Campeón Hembra a una vaquillona de la cabaña El Porvenir, de Walter Orodá, una colorada hija de “Torque”. “Es un premio muy importante para nuestra cabaña; vemos que la raza está en un gran momento, pero seguimos apostando a mejorar”, dijo Walter Orodá.

La Reservada Gran Campeón Hembra Brangus fue para una vaquillona de la cabaña Abuelo Ninger, de la familia Luxen de la provincia del Chaco.

Al día siguiente, en las juras de machos, el premio Gran Campeón fue para un toro Senior de la cabaña Siguiman, de Vicente Manzi. “Es un hijo de ‘Acorazado’, con el biotipo que venimos buscando en la cabaña”, comentó Pedro Borgatello (h), asesor genetista de Siguiman. En este sentido, el profesional consideró que “hemos tenido una gran ExpoBra, con un nivel excelente, donde personalmente me sorprendió la cantidad y calidad de animales a corral que se presentaron; animales bien funcionales, y con características raciales excelentes”, señaló.

El premio Reservado Gran Campeón Macho en Brangus fue para un toro de la cabaña Los Reales, de Las Lajitas SA, de la provincia de Salta. “Vimos un gran nivel en toda la jura, en hembras y machos; realmente la raza está en un gran momento”, dijo Martín Zuza al finalizar su labor de jurado.

En la raza Brahman, el premio Gran Campeón Hembra fue para una vaquillona de la cabaña Marcaojo, de Estancia La Pelada, de la provincia de Santa Fe. “La Pelada sigue apostando por el Brahman; lo hizo en momentos no tan buenos para la raza, y ahora que el productor está volviendo a apostar por el Brahman, lo seguimos haciendo”, dijo Eduardo Saint Martin, gerente comercial de la cabaña.

El premio Reservada Gran Campeón Hembra de la raza Brahman fue para la cabaña Río Seco, de Compañía Anglo Córdoba de Tierras. “Es una ternera de corral, pero le veo un futuro excepcional”, dijo José Franchino a la hora de la elección.

Al día siguiente, la cabaña Río Seco también se quedó con el premio Gran Campeón Macho, con un toro sobresaliente. “Es una satisfacción que se disfruta en equipo; somos una cabaña que produce Brahman hace 30 años y no solamente nos está yendo bien en la pista, sino también como productores de carne, con esta raza logramos novillos muy buenos y de excelente calidad”, explicó Matías Brandán, responsable de la cabaña.

En las juras de la raza Braford, la cabaña San Vicente, de la provincia de Tucumán, logró los premios más importantes en hembras: Gran Campeona y Reservada Gran Campeona, para dos vaquillonas presentadas por esta cabaña.

“El nivel de la exposición fue excelente; tanto las hembras como los machos tuvieron una calidad notable; las definiciones son por detalles o por algunos gustos personales, pero creo que en general, los animales que se presentaron fueron muy buenos”, dijo Alejandro Lauret, jurado Braford en ExpoBra 2019.

A la hora del juzgamiento de los toros Braford, el premio Gran Campeón Macho recayó sobre un toro Junior de la cabaña Marta Carina, de la provincia de Entre Ríos. “Es un ternero que ya había sido premiado en la Nacional; lo trajimos porque el nivel de ExpoBra es cada vez mejor, y es una exposición que sirve para ver en qué lugar estamos; por eso valió la pena el viaje”, dijo Carlos Roldán, asesor genetista de la cabaña que se encuentra en Villaguay.

El premio Reservado Gran Campeón Macho fue para la cabaña Ceibalito, de la provincia de Salta. Mientras que el Tercer Mejor Toro Braford de la muestra fue para un animal de la cabaña Campo Grande, de la provincia de Santa Fe.