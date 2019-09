Bella Vista juntó 200 kilos de residuos de sus costas y ahora alista otro operativo

El Día Mundial de la Limpieza es un programa global que en esta oportunidad estuvo dirigido a combatir la problemática de los residuos sólidos. Una de las organizaciones participantes más grandes es Let’s Do It Foundation. En esta oportunidad, la recolección especial se desarrolló el pasado sábado 21 en diferentes poblaciones, entre ellas, Bella Vista.

Desde la Comuna destacaron que lograron recolectar unos 200 kilos de desechos en la zona costera. Ahora, preparan una nueva jornada de saneamiento.

Según informaron, la iniciativa que es incentivada por la ONG internacional, en nuestro país se ejecuta a través de la asociación “Vamos a hacerlo, Argentina”.

En este marco, el pasado sábado se desarrollaron jornadas en toda la provincia, y en el caso de la capital nacional de la naranja, la misma fue organizada y coordinada por el Municipio bajo el lema “Bella Vista lo hace”.

Desde la Comuna explicaron que el objetivo esta vez “fue sumar voluntarios a una jornada de recolección en sitios donde no hay acceso a la gestión de residuos que tiene el gobierno municipal”. De este modo, el pasado sábado fueron convocadas instituciones, personas particulares y funcionarios para desplegar un operativo de limpieza en la zona costera y en zonas aledañas al balneario municipal.

Los coordinadores de la jornada precisaron que desde las 10 y hasta las 12, alrededor de 75 personas recibieron, en primer lugar, una charla introductoria. Después conformaron grupos para la recolección de elementos tales como vidrios, plásticos, papeles, cartón, telas y cacharros, que fueron cargados en camiones por personal municipal y trasladados a la Planta de Tratamiento de Residuos.

Tras concluir la actividad, de acuerdo a información oficial, se sanearon unos 8 mil metros cuadrados y se recolectaron más de 200 kilos de residuos que se transformaron luego en 65 bultos.

Aclararon que el personal de Infraestructura municipal acompañó la recolección para asegurar el manejo en casos de fragmentos de materiales peligrosos.