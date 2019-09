Pese al juicio político, Zelensky respaldó a Trump

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, aseguró ayer que “nadie” lo presionó, al evocar una conversación telefónica con su homólogo estadounidense Donald Trump que tildó de “normal”, en medio de un trámite de juicio político en Washington por el contenido de esa llamada.

“Creo que tuvimos una buena conversación telefónica, fue normal”, dijo Zelensky en una reunión con Trump en Nueva York. “Nadie me presionó”, agregó, subrayando que no quería verse “involucrado en las elecciones estadounidenses”.

Y también negó que haya “presionado” a alguien en su país para que investigara al ex vicepresidente Joseph Biden como le pidió Trump, sometido ahora a una investigación previa a un juicio político debido a ese tema. “Tenemos un país independiente y un fiscal general independiente. No puedo presionar a nadie”, aseguró el mandatario ucraniano a los periodistas.

El encuentro se produjo unas horas después de que la Casa Blanca publicara una transcripción de la llamada que Trump mantuvo con Zelensky en julio, que demuestra que el mandatario estadounidense pidió varias veces al ucraniano que investigara al ex vicepresidente Biden y a su hijo Hunter por sus actividades en Ucrania. Trump insistió durante la reunión en criticar la “corrupción” en la que cree que incurrió Hunter Biden en el país centroeuropeo, y después le pidió a Zelensky que “detenga la corrupción en Ucrania, porque eso realmente hará que sea (un líder) grande”.

“Creo que (lo que hizo Hunter Biden) es algo terrible, pero voy mucho más allá de eso (cuando le pido que combata la corrupción). Le eligieron por su promesa de frenar la corrupción”, aseguró Trump.

Al mismo tiempo, sin embargo, Trump reiteró que no hizo nada malo durante la llamada telefónica de julio y que no “presionó” a Zelensky para que investigara al que podría ser su rival en las elecciones presidenciales de 2020.

Preguntado por si estaba de acuerdo con eso, Zelensky dijo: “Creo que ustedes lo han leído todo (en la transcripción de la llamada)”. “No quiero entrometerme en unas elecciones democráticas y abiertas, las elecciones de los Estados Unidos. Hablamos sobre muchas cosas. Nadie me empujó” a nada, dijo finalmente el líder ucraniano, y Trump apostilló: “No hubo presión”.

Ambos se refirieron en tono jocoso a su llamada telefónica: Trump le dijo a Zelenski que le ha hecho “más famoso”, mientras que el líder ucraniano comentó que reunirse en persona era “mejor que hablar por teléfono”.

Trump también confió en que Zelensky y el presidente de Rusia, Vladimir Putin, puedan reunirse y “resolver su problema”, después de mencionar la anexión rusa de Crimea en 2014.