Tragedia en Ezeiza: la Uocra ya había alertado irregularidades en seguridad

El vocero de la Unión Obrera de la Construcción Argentina (Uocra), Ricardo Camaño, apuntó contra las empresas constructoras y adjudicó responsabilidades en el derrumbe ocurrido el martes último en la remodelación del Aeropuerto Internacional de Ezeiza, que dejó ayer un saldo de un muerto y 13 heridos.

“Lo que pasó ayer no fue un accidente, fue producto de una negligencia, una cadena de responsabilidades”, señaló.

El gremio ya había realizado dos denuncias con anterioridad por “diversas irregularidades en materia de seguridad en esta obra”, aseguró el sindicalista, y explicó que la unión obrera no tiene “poder de policía” en el plano laboral, sino que sólo puede advertir fallas: “Es responsabilidad exclusiva del Ministerio de Trabajo frenar la obra”, dijo en declaraciones radiales.

El Ministerio de Trabajo de la Provincia informó en un comunicado que a través de una resolución obligaba a clausurar las tareas en la terminal, luego de una inspección realizada el pasado 13 de septiembre tras las denuncias de la Uocra. No se ordenaron suspensiones de tareas, sino que se labraron infracciones por incumplimientos, indicaron.