Mayer abrió su paso por el torneo porteño con un triunfo

Leonardo Mayer no quiso correr con la misma suerte que su compatriota Federico Delbonis y el boliviano Hugo Dellien, primer y segundo cabeza de serie del torneo quienes se despidieron en su partido debut en el ATP Challenger de Buenos Aires. El “Yacaré” le hizo frente a un exigente rival y venció por 7-5 y 6-1 a Federico Zeballos para de esta manera meterse en los octavos de final del certamen que se disputa sobre canchas lentas en las instalaciones del Raquet Club de Palermo.

El tercer preclasificado del cuadro individual resolvió el duelo de segunda ronda al cabo de una hora y 8 minutos de juego, en la cancha principal, erigiéndose como el máximo candidato en pie dentro del Challenger porteño.

Al número 100 del mundo le costó entrar en partido frente a un oponente de ranking mucho más bajo (615) pero que venía con ritmo de juego luego de superar la qualy y la primera ronda en el torneo de Buenos Aires.

Con el duelo emparejado en 5-5, el correntino aprovechó la primera de las dos chances que se le presentaron en el undécimo game y se adelantó 6-5. Luego lo resolvió con la contundencia de su servicio (ganó el 84% de los puntos disputados con su primer saque), para estampar el marcador 7-5, con 4 aces concretados al cabo de los 43 minutos que duró la primera manga.

Con el primer set en sus bolsillos, el “Yacaré” desplegó su mejor tenis y resolvió el partido con autoridad. Tras aprovechar tres de cuatro “breaks” se adelantó y selló el segundo parcial por 6-1 al cabo de 25 minutos. Durante la manga definitoria el correntino de 32 años conectó 2 aces, sufrió 2 doble faltas y ganó el 89% de los puntos disputados con su primer servicio.

Con un rendimiento de menos a más, sin darle chances a su oponente, Mayer dejó atrás al boliviano Zeballos y se metió entre las 16 mejores raquetas de Buenos Aires.

En octavos de final se topará contra el ascendente Facundo Díaz Acosta (542), invitado especial por parte de los organizadores del torneo, quien ayer en duelo de argentinos se impuso sobre Renzo Olivo (273) por 7-5, 4-6 y 6-2 en un partido que se prolongó por dos horas y 32 minutos.

El juego entre el “Yacaré” y Díaz Acosta está previsto para la jornada de hoy, no antes de las 18.30 en el court central. A su término saldrá a jugar, también por octavos de final, el correntino Agustín Velotti (423) contra el brasileño Thiago Seyboth Wild (339). Un eventual choque entre tenistas correntinos podría darse en las semifinales del Challenger porteño.

Luego de su regreso al ATP Challenger Tour, Mayer compartió sus sensaciones con el website del torneo. “No conocía al rival, él no tenía nada que perder y empezó jugando bien. Yo también jugué bien y hasta que empecé a quebrarle el saque no se hizo la diferencia”, resaltó el “Yacaré”, quien agregó: “Es muy lindo jugar acá, fue un buen partido y se pudo ganar una vez que empecé a jugar mejor y a ganar muchos puntos de fondo”.