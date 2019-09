La restricción de vuelos nocturnos en El Palomar no afectará a Corrientes

La medida de la Justicia de suspender los vuelos nocturnos en el aeropuerto de El Palomar no afectará la ruta aérea que une Corrientes con Buenos Aires. Por el momento, Flybondi decidió suspender sus viajes entre Mendoza e Iguazú, según informaron.

Además, la empresa difundió un informe con los perjuicios que le provocó la medida con el título "detalle de lo que no pasó entre las 5 y las 7 del jueves 26". En el documento aseguraron que en esas dos horas "no despegaron 5 aviones, más de 1000 personas no pudieron llegar a destino, más de 250 personas no pudieron llegar a una reunión de trabajo", entre otras cifras.

Vale recordar que la jueza federal de San Martín Martina Forns rechazó el miércoles el pedido de levantamiento de la medida cautelar que restringe los vuelos en el aeropuerto de El Palomar, por lo que a partir de esta noche a las 22, los vuelos quedarán restringidos hasta las 7 de mañana.

Si bien el Ministerio de Transporte y la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) volvieron a apelar la decisión de la jueza, hasta este mediodía no se habían registrado novedades al respecto que pudiesen modificar esta situación.

Las conclusiones del estudio de ruidos presentado por el Gobierno indicaba que el 73,07% de las mediciones nocturnas no supera los límites planteados como aptos para el buen descanso de los vecinos y determinaba que "aquellos valores levemente superiores al límite se deben a cuestiones ajenas a la actividad aerocomercial".

Sin embargo la jueza rechazó el estudio y entre sus argumentos citó que en el mismo "no intervino el Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA)"; que "el plazo de medición de 9 días es corto"; y que dichas mediciones "no se relacionan con las mediciones de los vuelos".

Además argumentó que "la Organización Mundial de la Salud (OMS) recomienda reducir a 40 decibeles y el parámetro de 55 decibeles no está bien argumentado" y finalmente solicitó la intervención del Organismo Provincial para el Desarrollo Sostenible (OPDS).

La magistrada hizo lugar en su momento a un amparo presentado por el abogado Lucas Marisi, para restringir las operaciones entre las 23 y las 6 del día siguiente y luego las modificó para las 22 y las 7.

La medida fue apelada por la ANAC y las compañías aéreas Flybondi y JetSmart ante la Cámara federal de San Martín.