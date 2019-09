Argentina va por un triunfo revitalizante frente a Tonga

El seleccionado de rugby de la Argentina, Los Pumas, que arrastra una serie de 10 derrotas consecutivas, intentará mañana vencer a Tonga para mantener sus chances de clasificar a los cuartos de final de la IX Copa del Mundo en Japón, en partido por el Grupo C del torneo.

El encuentro se jugará en el Hanazono Rugby Stadium de la ciudad de Osaka, mañana, desde la 1.45 de la Argentina (13.45 local), con el arbitraje del sudafricano Jaco Peyper y televisado por Espn 3.

Argentina sufrió un duro golpe quedando al borde de la eliminación al perder el sábado pasado en el debut ante Francia, por 21-23, en Tokio.

Los Pumas perdieron el partido en la primera etapa cuando se retiraron del campo de juego con un 20-3 en contra, que en el segundo tiempo, pese a la reacción, se pagó caro y determinó la caída.

Esa derrota dejó al equipo que dirige Mario Ledesma, que criticó el arbitraje del australiano Agnus Gardner para luego pedir disculpas, con la necesidad de jugarse la clasificación ante Inglaterra, buscando un triunfo el próximo 5 de octubre en Tokio, nada menos que ante uno de los favoritos a ganar el título.

Fracasos individuales, deficiencias en el tackle, desaprovechadas ocasiones para marcar pateando a los palos por la mala puntería de Nicolás Sánchez se hicieron sentir.

Los Pumas redondearon 40 minutos iniciales de mal nivel que conspiraron de manera determinante contra las chances de sumar un vital triunfo ante los franceses en un partido que se esperó varios años.

Ante esta realidad, Ledesma hará cuatro cambios, entre los backs Benjamín Urdapilleta irá por Sánchez y Santiago Carreras por Ramiro Moyano, y en los forwards Julián Montoya por Agustín Creevy y Tomás Lezana por Javier Ortega Desio.

El sábado a Argentina sólo le resta ganar ante Tonga, que debutó perdiendo ante los ingleses por 35 a 3 y que si bien está lejos de ser una potencia, sorprendió con un fuerte scrum y motivó que los británicos recién lograran el punto bonus ofensivo (cuatro o más tries marcados) a los 76 minutos.

Tonga, 15º en el ranking mundial, está disputando su octava copa del mundo con 26 partidos jugados, siete triunfos y 19 derrotas. El triunfo más destacado fue nada menos que ante Francia en el mundial 2011 en Nueva Zelanda, por 19 a 14.

Ante Los Pumas jugaron en el pasado mundial de Inglaterra y el triunfo argentino fue por 45 a 16, en el único partido que disputaron en la historia.

Tonga es un equipo compuesto por varios jugadores que actúan en Francia e Inglaterra, con escaso talento, rústico, con opulencia física pero que no debería revestir peligro para Argentina.