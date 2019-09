“Toto” Salvio se resintió y no jugará la primera semifinal

El extremo derecho Eduardo Salvio se resintió en el entrenamiento de ayer de Boca Juniors de un desgarro en el isquiotibial izquierdo y se perderá, como mínimo, el primer Superclásico de las semifinales de la Copa Libertadores que se disputará el próximo martes ante River Plate, en el estadio Monumental.

El “Toto” iba a estar concentrado, incluso, para el encuentro de mañana por la Superliga ante Newell’s en la Bombonera, para que el entrenador Gustavo Alfaro paró ayer un posible equipo en Casa Amarilla.

Ese equipo se conformó con Esteban Andrada; Julio Buffarini, Lisandro López, Junior Alonso y Frank Fabra; Sebastián Villa, Jorman Campuzano, Agustín Almendra y Agustín Obando; Mauro Zárate y Ramón Abila. De esta forma, nuevamente, Carlos Tevez, por cuarto partido consecutivo, no sería titular y se abre la posibilidad de que Zárate y Abila vuelvan al primer equipo luego de estar lesionados.

Se piensa que ambos no jugarán todo el partido y que su presencia sea solamente para que vayan tomando rodaje, ya que hace un mes que no juegan oficialmente.

La importancia de esta alineación para jugar contra los dirigidos por Frank Kudelka la da el hecho de que se supone que muchos que estén este fin de semana no se enfrentarán contra River el martes próximo, por el partido de ida de semifinales de la Copa Libertadores.

Y más allá de que haya hecho fútbol Esteban Andrada, todavía en los pensamientos del cuerpo técnico sigue la duda de que esté o que en su lugar lo reemplace Marcos Díaz, aunque también existe un interés porque el ex Lanús enfrente a Newell’s y pueda batir el récord de imbatibilidad que posee el otrora arquero de Ferro Carril Oeste, Carlos Barisio, con 1.075 minutos (al guardavallas boquense le faltan 27 minutos para quebrarlo).

El arquero que hace 1.049 minutos que no le convierten goles, el sábado pasado contra San Lorenzo se fue con una molestia en el aductor izquierdo, por lo cual practicó diferenciado el lunes y el martes.

Y cuando se pensaba que en la zaga iba a estar Carlos Izquierdoz, ya que Lisandro López tenia una pequeña molestia muscular, ayer finalmente probó con el ex Benfica, de muy bien presente en Boca.

El plantel volverá a los entrenamientos hoy desde las 10 en el predio Pedro Pompilio, donde realizará los habituales ejercicios de pelota parada y posiblemente se confirme el equipo que paró hoy y, por la tarde, quedará concentrado en el Hotel Madero.