Juicio por trata: tras declarar siete testigos, fijan fecha para alegatos y sentencia

En el Tribunal Oral Federal de Corrientes se llevó a cabo ayer la segunda audiencia en una causa por trata de personas, en la cual es juzgado un ex policía y otros dos civiles, por un hecho ocurrido en Esquina, que derivó en un allanamiento en mayo de 2013.

En la primera jornada declararon cinco testigos y ayer, otros dos. El relato que más sorprendió fue el de un funcionario de Migraciones que había participado del allanamiento a la wiskería, mediante el que rescataron a ocho víctimas de trata.

Le consultaron había visto vio y contó que se encontró con ocho mujeres, tras lo cual le indagaron si logró diferenciar a la persona trans y respondió que no.

Otro detalle que no pasó inadvertido es que mencionó que las mujeres rescatadas eran paraguayas, por cuanto quedó acreditado que las siete eran de nacionalidad dominicana.

En una primera instancia, el Tribunal Oral Criminal de Corrientes había absuelto a Irma Celina Benítez, Miguel Angel Obaid, Fabián Leandro Quintana y Andrés Javier Quintana. Posteriormente, el fiscal Carlos Schaefer había apelado la sentencia, por lo que se llegó a un nuevo juicio que ahora está en marcha.

Una de las personas más comprometidas en el hecho fue Irma Celina Benítez, ya fallecida.

Otro de los implicados es el ex policía Andrés Javier Quintana, con un rol clave en la banda. Se ocupaba de “custodiar” el lugar.

Leandro Fabián Quintana cumplía funciones de barman, cajero y encargado del local cuando no se encontraban los dueños, revelaron.

En el caso de Obaid, ninguno de los testigos lo implicó dentro del proceso. Ahora todo está concentrado en la jornada de alegatos y sentencia.