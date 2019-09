Municipales buscan avanzar con los pases a planta

La mesa laboral de la Asociación de Obreros y Empleados Municipales de Corrientes (Aoem) y funcionarios de la Comuna avanzaron con las definiciones respecto de los pases a planta y contratos de los agentes de Capital. No obstante, desde el gremio indicaron que esperan una convocatoria formal para finiquitar requisitos específicos para el llamado a concurso.

Como parte de la última mesa paritaria Aoem y representantes del Ejecutivo Comunal resolvieron activar la mesa laboral para avanzar con los pases a planta y contratos de los agentes municipales. Las reuniones se reanudaron, sin embargo, hubo un stand by de aproximadamente dos semanas, en medio de la agitación de la campaña electoral, de cara a las presidenciales de octubre, que arrancó el 22 de septiembre.

“Es imperativo que en las próximas semanas podamos reunirnos para definir los pases”, dijo a El Litoral el secretario gremial de Aoem, Walter Gómez. La mesa avanzó en la mayoría de los puntos, entre ellos, las categorías que comprenderán los procesos de estabilidad laboral.

No obstante, aún resta definir, según informó Gómez, la cantidad de pases a contrato que se efectivizarán, y la antigüedad que deban cumplimentar los contratados que aspiren al pase a planta. Estos, deberán realizar una capacitación antes de rendir concurso. La fecha de convocatoria, además, se fijará una vez que finalice la etapa de conversaciones entre el gremio y los representantes comunales.

El proceso de estabilidad laboral, además, se realizará por etapas. Esto significa que no concursarán en simultáneo todas las categorías, sino que se realizará por cada una.

Por lo tanto, se deben resolver las condiciones específicas para dar inicio al proceso. El Municipio, además, tendrá a su cargo la organización de las capacitaciones para los agentes que estén en condiciones de concursar.

Las categorías que se contemplan para los pases, se corresponden con las áreas de salud, operarios, técnicos, administrativo y Centros de Desarrollo Infantil (CDI). En la Comuna hay aproximadamente 450 empleados contratados que se desempeñan en las categorías mencionadas, según se informó oportunamente, desde el gremio.