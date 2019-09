Varias firmas reactivan el reemplazo del plástico por bolsas y empaques ecológicos

n Las bolsas de polietileno parecen un elemento esencial a la hora de las compras o en la misma cotidianidad del hogar y si bien el plástico no un problema, los expertos señalan que sí lo es su excesivo uso. De hecho, la ONU Ambiente advirtió que si no se toman medidas, “para el 2050 existirán cerca de 12.000 millones de toneladas de desechos plásticos repartidos en vertederos y en el océano”.

En este escenario, el sector comercial reactivó las campañas destinadas a crear el hábito de sustituir el uso masivo de las clásicas bolsas o empaques de plástico por materiales que se puedan reutilizar. Por un lado, la cadena de supermercados Walmart Argentina inició un proyecto para que sus empaques sean 100% reutilizables en el 2025.

Del mismo modo el emprendimiento “Infopan” lleva adelante un sistema de distribución de bolsas de papel ecológico (con publicidad impresa), en unas 1.200 panaderías y negocios de todo el país.

En Corrientes, unos pocos comercios todavía disponen de estos bolsones, dado que la franquicia funcionaba en la provincia y de acuerdo con las estadísticas nacionales en el país lograron reemplazar el uso de más de 20 millones de bolsas plásticas en los últimos siete años.

Uno de los fundadores de Infopan, Nicolás Grichener, explicó a El Litoral su labor diciendo: “Desde que comenzamos con la idea del negocio, junto con mi socio, Rodrigo Dos Santos, teníamos en mente el propósito de desarrollar un emprendimiento que no descuidara el aporte social. Básicamente, tuvimos la idea de tomar una bolsa y transformarla en un medio de comunicación publicitaria. Cuando surgió el proyecto, en lugar del plástico, pensamos en el papel ecológico porque no queríamos descuidar el impacto que se puede generar en el medio ambiente”.

Dichas bolsas ecológicas cuentan con la certificación FSC, que reciben los productos amigables con el medio ambiente. Esto significa que “el papel con el que se producen tiene un porcentaje de papel reciclado y puro (pero nunca de un bosque nativo). La cadena de producción debe ser mixta, porque se necesitan fibras vegetales para su confección”, precisó Nicolás Grichener.

Empaques

Con ese mismo enfoque, la cadena nacional de hipermercados Walmart empezó a desarrollar un proyecto estratégico para que los empaques de sus productos de marca propia sean 100% reciclables o reutilizables para el 2025.

Cabe destacar, que dicho hipermercado como también otros supermercados locales y negocios de la provincia, desde hace varios años, comenzaron a suspender su distribución gratuita y, como alternativa, ofrecen los bolsones de tela vegetal que cuestan entre $20 y $40.

En paralelo, se realizó un informe para analizar la condición de “reciclabilidad” de los 599 empaques de los productos comercializados por Walmart y detectaron que un 75% son reciclables.

Frente a esos resultados, desde la empresa señalaron que junto con especialistas trabajan en la elaboración de un inventario de materiales y el diseño de las etiquetas, para identificarlos de manera que se pueda reciclar el packaging de manera correcta.

Se comprometieron también a eliminar los empaques innecesarios, a incrementar el uso de contenido reciclable, renovable o reutilizable y a eliminar el uso de aditivos biodegradables en plásticos derivados del petróleo.

“Estamos convencidos de que decisiones y acciones de este tipo nos posibilitan promover prácticas productivas y de ciclo de vida de los productos cada vez más sustentables, así como ofrecer a nuestros clientes alternativas amigables con el medio ambiente, a precios accesibles”, sostuvo Dolores Fernández Lobbe, gerente general del hipermercado.

En este marco, en síntesis, se puede decir que si bien son varias empresas o emprendimientos que, de manera directa o indirecta llevan adelante estrategias para controlar el uso masivo del plástico, reducir su utilización es un reto social que requiere del compromiso de todos.