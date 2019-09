Comedor Papa Francisco solicita donaciones

Los centros comunitarios enfrentan un incremento en la demanda de comensales, y en este sentido la cocina solidaria del Comedor Papa Francisco necesita donaciones para continuar funcionando.

“Tenemos una gran preocupación porque estamos trabajando mucho y lo que tenemos en la olla no alcanza. Necesitamos polenta, fideo, alimentos no perecederos, tomate, leche, azúcar y todo lo que puedan donar. Nos duele decir no queda más comida”, expresó a El Litoral Ramona, la coordinadora del comedor.

Todos aquellos interesados en ayudar, pueden comunicarse al número: 3794-627902.