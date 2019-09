Alfaro decidió concentrar a todo el plantel

El entrenador de Boca Juniors, Gustavo Alfaro, decidió que los 25 jugadores que habitualmente integran el plantel profesional, entre ellos Paolo Goltz y Daniele De Rossi, se concentren en un hotel en Ezeiza, a la espera del encuentro ante River.

La lista está integrada por Esteban Andrada, Marcos Díaz, Marcelo Weigandt, Julio Buffarini, Lisandro López, Goltz, Carlos Izquierdoz, Junior Alonso, Emmanuel Mas, Frank Fabra, Nicolás Capaldo, Jorman Campuzzano, Agustín Almendra, De Rossi, Iván Marcone, Agustín Obando, Alexis Mac Allister, Emanuel Reynoso, Sebastián Villa, Eduardo Salvio, Carlos Tévez, Mauro Zárate, Ramón Ábila, Jan Hurtado y Franco Soldano.

En la lista figura Salvio, quien en la práctica que ayer realizó el plantel xeneize en el predio de Casa Amarilla se movió aparte para luego pasar por kinesiología.

“Salvio no está lesionado. Solo tiene un dolor en la parte donde tiene la cicatriz del desgarro. Si está para jugar lo hará, y si no, estará en el banco o descansará. Por ahora no lo puedo determinar”, dijo al respecto Alfaro en la rueda de prensa tras el partido que Boca igualó 1 a 1 ante Newell’s.

Se presume que al delantero, que fue incorporado en este semestre procedente de Benfica de Portugal, buscarán recuperarlo con kinesiología y ejercicios en el campo de juego de su agravamiento del desgarro en el isquiotibial izquierdo.

En caso de no poder jugar en el Monumental, a Salvio lo cuidarán para que llegue a la revancha del 22 de octubre en La Boca.

En tanto, Carlos Izquierdoz, quien se retiró con una bolsa de hielo que cubría el recto anterior derecho el domingo, ayer estuvo mejor y podrá jugar sin problemas en el superclásico copero del próximo martes, a las 21.30 en el Monumental.

El once para visitar a los dirigidos por Marcelo Gallardo es un secreto bien guardado por el cuerpo técnico boquense, aunque se estima que seguramente estarán Esteban Andrada; Marcelo Weigandt, Lisandro López, Carlos Izquierdoz, Emmanuel Mas; Nicolás Capaldo, Iván Marcone, Emmanuel Reynoso, Alexis Mac Allister y Franco Soldano.