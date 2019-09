Güemes de Santiago del Estero quedó como único líder de la zona A

Güemes, que venció ayer en Santiago del Estero a Central Norte de Salta por 2 a 1, quedó como único puntero de la zona A, al disputarse ayer la quinta fecha del torneo Federal A.

El equipo dirigido por Pablo Martel fue el único de los tres equipos que marchaban en la punta que ganó en la jornada dominguera, por lo que se aprovechó del empate en Resistencia entre For Ever y Unión de Sunchales, para quedar en soledad al frente del grupo, escoltado ahora por cuatro rivales.

Pablo López, promediando el primer tiempo, adelantó a los santiagueños en el resultado, pero Ronaldo Martínez, pasado el cuarto de hora de la segunda etapa igualó para el conjunto salteño. Cuando los nervios se apoderaban del local, apareció el ex Boca Unidos, Raúl Chalabe, quien ingresó en el complemento, para poner el gol del triunfo de su equipo.

En la capital chaqueña, For Ever y Unión empataron 1 a 1. Adrián Rodríguez, puso adelante al conjunto de Sunchales durante el cierre de la primera etapa, igualando el partido para el local Milton Zárate, de penal, a cinco minutos del final. El árbitro Federico Guaymas le mostró la tarjeta roja a Juan Ferreyra del local y Miguel Yuste de la visita.

Douglas Haig volvió a reencontrarse con los tres puntos. Le ganó en Pergamino a Gimnasia y Esgrima de Concepción del Uruguay -próximo rival de Boca Unidos- por 1 a 0, con gol convertido por Pablo Mazza.

En Formosa, Sarmiento de Resistencia venció al local, San Martín, por 1 a 0, merced a una conquista de Lautaro Robles en la primera etapa, del partido que tuvo como expulsado sobre el final del juego a René Bejarano del equipo formoseño.

En tanto que Defensores de Pronunciamiento venció 1 a 0 a Defensores de Belgrano de Villa Ramallo, con gol de Johan Laudeiro, mientras que Sportivo de Las Parejas se impuso 2 a 0 a Juventud Unida de Gualeguaychú con goles de Juan Acosta e Iván Ortigoza, al final de cada tiempo.