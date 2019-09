Crimen de Irina López en inquilinato: sobreseyeron a los brasileños imputados

El Juzgado de Instrucción Nº 1 de Corrientes sobreseyó a los brasileños Wenderson de Souza y Marcos Rey Silva Juniors acusados del femicidio de Irina López tras un brutal ataque sexual en un inquilinato del barrio San Marcos, ocurrido en enero de 2018.

El abogado querellante Salvador Pischeda informó que apelarán la decisión porque considera que el criterio de la jueza Norma Agrasso de Caballero no es acertado. Además, con anterioridad fueron liberados de la causa Felipe Macedo de Souza, Marcos Silva Juniors, Laercio De Macedo, Luis De Macedo y Ana Carolina De Jesús Santana, quienes según el abogado, son cómplices del homicidio.

“Me llegó la cédula firmada por la doctora Agrasso de Caballero, donde ordena el sobreseimiento de los imputados, que están procesados y detenidos, Wenderson de Souza y Marcos Rey Silva Juniors, quien queda detenido después de un hisopado de Irina y un hisopado de él, donde se confirmó que él tuvo acceso carnal”.

“La vara debe ser para todos por igual, porque hay un desapego de decir la violaron y se hicieron los desentendidos y no pasó nada. Este criterio no es acertado”, afirmó el letrado en declaraciones a Radio Dos.

Asimismo, Pischeda sostuvo que “apelaremos. La verdad es que hay elementos que los implican, y lo lamentable es que nadie vuelve sobre sus pasos, salvo la cámara de apelaciones si nos da la razón”.

En ese mismo sentido el abogado querellante remarcó que “se confirmó la violación seguida de muerte de la nena. Además, los demás detenidos encubrieron a Marcos Rey Silva Juniors. No entiendo este criterio resolutorio, porque todos vieron cómo entraba un chico y salía el otro”.

Al mismo tiempo, el abogado señaló que “de las declaraciones surge que ellos encubrieron el hecho, no hay que hacer pericias, sólo ver el expediente”.

Por último, Salvador Pischeda, de los dos sobreseídos de la causa, recientemente, manifestó que “esta gente es mayor de edad, saben leer y escribir no tienen incapacidad mental ni motriz, sabían lo que estaba ocurriendo, todos dijeron el mismo relato, de que estaban comiendo asado y uno solo estaba con Irina, y era mentira porque Marco Rey Silva Juniors y Wenderson, estaban con Irina, matándola”.