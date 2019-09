Causa Sapucay: se reanuda el juicio con lectura de acusación

En la jornada de hoy en los Tribunales de Comodoro Py se reanudará el juicio por la llamada causa Sapucay, en la que están siendo juzgadas un total de 37 personas, entre ellas el ex intendente de la localidad de Itatí, Roger Natividad Terán.

Está previsto que continúe la lectura de acusación contra los imputados. En tal sentido y tal como se anticipó desde El Litoral, estiman que podrían darse unas cuatro audiencias para que culmine la lectura de las acusaciones y se den a conocer las pruebas existentes contra los miembros de las bandas narcos implicadas.

Fuentes ligadas a la causa anticiparon que hasta tanto no se declare formalmente la apertura del debate, las negociaciones con el Ministerio Público Fiscal continuarán para acordar penas a cambio de que confiesen en un juicio abreviado.

En ese sentido negocian con Teodoro López, Juan Vicente Galeano, Sergio Alfonzo, Alejandro Piris, Mario Molina, Eduardo Correa, Franco Rodríguez, Federico Marín y Jorge “Chaquito” Espinosa.

En el primer debate todas las miradas estuvieron posadas en el ex intendente de Itatí, el ex vice, Fabio Aquino, y los sindicados como cabecillas de la banda de narcotraficantes: Carlos Alberto Bareiro y Federico Sebastián “Morenita” Marín.

Las audiencias se desarrollan en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 3 de Buenos Aires, más precisamente en la sala Amia del edificio de Comodoro Py 2002 de Retiro.

La megacausa empezó en 2013 con un allanamiento por venta de droga al menudeo en la Villa Zabaleta del barrio porteño de Barracas.

Esto derivó en un megaoperativo denominado “Sapucay”, donde se movilizaron más de 600 efectivos de la Gendarmería Nacional que llevaron a cabo allanamientos simultáneos en Itatí, Corrientes, Córdoba y Goya, entre otras ciudades.