Crimen de Ruli: su madre renovó pedido de justicia

Luciana Encinas, mamá de Lucas Sánchez, alias “Ruli” asesinado el 1 de abril pasado por sicarios en moto en una plaza del barrio San Marcelo, salió a pedir justicia por la muerte de su hijo.

“Desde ese día no hay detenidos, la investigación no avanza y la muerte del joven sigue impune”, se quejó.

Agregó que “en la Fiscalía no hay nada, no saben nada, no hay ningún detenido, están desaparecidos, no tengo ninguna novedad”.

Además apuntó contra los dos sindicados como responsables del crimen de su hijo, Marcos Lugo y Miguel Maidana.

Comentó que “el testigo, amigo que estaba con mi hijo, vio cómo se le tiraron encima estos dos delincuentes, que tienen antecedentes judiciales y estaban en libertad condicional”, expresó la mujer con gran indignación en FM Radio Dos.

Opinó además que los hombres nunca estuvieron detenidos. Señaló que “están trabajando en el caso”. Y señaló respecto de la Fiscalía a cargo que “la fiscal Sonia Meza está a cargo, me dijo que hubo allanamientos, escuchas telefónicos, pero que no encontraron nada”.

A su vez, respecto de lo que piensa del accionar de la justicia, la mamá de “Ruli” consideró que “creo que la justicia no hace lo suficiente para encontrarlos, porque la gente me dice que lo ven al asesino en la calle, que hace su vida como si nada, que nada como si nada, cómo la Policía no lo ve. Mi hijo no le hacía mal a nadie, no tenía antecedentes policiales, estudiaba para ser capitán de barco, ese era su sueño”.

Por otro lado, si piensa que los supuestos autores del hecho tienen protección, por eso no están detenidos, la mujer afirmó que “creería que sí, porque le llevamos muchísimos datos y nada”.

Finalmente, expresó que tampoco hallaron el arma de fuego con la que se consumó el homicidio de su hijo.