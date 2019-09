Zielinski preservará a siete titulares para el compromiso de hoy

En el entrenamiento matutino de ayer, realizado en el complejo deportivo José C. Salmoiraghi, el técnico ensayó diversas variantes y, por lo que se observó en la práctica, el Decano irá con siete cambios, según informó ayer en su edición web el diario La Gaceta de la capital tucumana.

Aunque, su técnico, Ricardo Zielinski no lo confirmó, el matutino informó que Atlético formaría esta noche en Salta con Alejandro Sánchez; Marcelo Ortiz, Dylan Gissi, Yonathan Cabral; Ramiro Carrera, Federico Bravo, Ariel Rojas, José L. Fernández; Augusto Lotti, Javier Toledo, y Lucas Melano.

Uno de los detalles de la formación es el esquema de juego que planteará “El Ruso”, con un sistema táctico 1-3-4-3. Pese a alistar a tres zagueros, al momento de defender el equipo podrá sumar a Fernández, que puede bajar para sumarse a la banda izquierda como lo hizo en el partido contra Central Córdoba, en Santiago del Estero.

Atlético no comenzó con el pie derecho la Superliga, en la que ganó dos juegos y perdió en los restantes tres, ocupando actualmente la decimoquinta ubicación en la tabla de posiciones con 6 puntos.

Uno de los problemas más pronunciados que tiene el equipo es la falta de gol. Hasta el momento sólo convirtió tres, con un promedio de 0.6 por juego. En cambio su valla fue vencida en seis ocasiones (1.2).

En el último compromiso, le ganó de local por la mínima diferencia a Arsenal. El gol fue convertido por el correntino Marcelo Ortíz, a préstamo de Boca Unidos.