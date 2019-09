Se cayó el pase del volante Franco Cervi a Boca Juniors

El volante ofensivo Franco Cervi, de Benfica de Portugal, finalmente no llegará a Boca Juniors por diferencias económicas entre los clubes tras lo que parecía un principio de acuerdo, mientras que el Xeneize se decidió a comprar el pase de Lisandro López (abonará 4 millones de euros al Benfica de Portugal).

Después de varias idas y vueltas, allegados a la dirigencia de Boca señalaron que Cervi -ex Rosario Central- no jugará en el club de la Ribera y que de esta manera la entidad se retira del mercado de pases en este semestre.

En otro orden, el plantel de Boca se entrenó ayer en el predio de Casa Amarilla, a las órdenes del director técnico Gustavo Alfaro.

Mauro Zárate trabajó de nuevo con botines y realizó ejercicios con pelota, en busca de su recuperación tras el desgarro en el músculo sóleo derecho que sufrió el 21 de agosto en Ecuador, en el triunfo por 3-0 ante Liga de Quito por la Copa Libertadores.

Por su lado, Ramón Abila trabajó en un costado del campo de juego, donde trotó por primera vez con zapatillas tras el desgarro que sufrió el 28 de agosto en la Bombonera, en la revancha ante Liga de Quito que terminó en empate sin goles.