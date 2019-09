Gadson arribó a Mercedes y viaja hoy con el plantel a Corrientes

Comunicaciones se apresta a disputar el cuadrangular Interligas que se jugará este fin de semana en el estadio del club de Regatas Corrientes. La novedad más saliente de las últimas horas es la llegada de Novar Gadson que será parte del plantel que viajará hoy a las 17 hacia la capital correntina.

El Aurinegro viene ajustando los aspectos técnico-tácticos en el marco de una preparación física adecuada para lo que será el resto de la temporada.

Uno de los que trabaja fuerte para tener una buena temporada, es Miguel Gerlero.

El alero cordobés dijo que “el equipo se encuentra entrenando muy bien, poniéndonos a punto en la parte física sobre todo, que es lo que más tiempo va a llevar. En la etapa que estamos del año estamos yendo por el buen camino, y al grupo lo veo bien”.

Sobre la serie de lesiones que lo tuvo a maltraer en el certamen anterior expresó: “Aprendí mucho de la temporada pasada, fue la primera vez que me pasó y estoy trabajando para que no me vuelva pasar y ojalá no le pase a ningún compañero. Necesitamos de todos los jugadores, todos los días”.

“Los pocos cambios que hubo en el plantel son para mejorar, y ahora tenemos que construir el equipo, que no es fácil, y que lleva mucho trabajo”, remarcó el jugador.

Finalmente, y sobre el torneo Interligas y los equipos que van a enfrentar dijo: “La verdad es que estamos enfocados en nosotros, en jugar bien, y en estar de la mejor manera física”, concluyó.