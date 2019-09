Agenda correntina para el Súper 20

El 25 de septiembre se pondrá en marcha una nueva edición del Súper 20, torneo previo al inicio de la Liga Nacional de Básquetbol. El encuentro inaugural lo protagonizarán Olímpico de La Banda y Quimsa de Santiago del Estero por el grupo B.

Los tres equipos correntinos, Regatas, San Martín y Comunicaciones, integrarán el grupo A junto a Estudiantes de Concordia y La Unión de Formosa. Después de jugar todos contra todo a dos ruedas, solamente los dos primeros avanzarán a los playoffs junto a los clasificados de las otras tres zonas.

La agenda de partidos para los equipos correntinos es la siguiente:

Septiembre

Jueves 26 Regatas vs. La Unión

Viernes 27 Comunicaciones vs. Estudiantes

Sábado 28 San Martín vs. La Unión

Domingo 29 Regatas vs. Estudiantes

Octubre

Miércoles 2 La Unión vs. Comunicaciones

Miércoles 2 Estudiantes vs. San Martín

Viernes 4 Comunicaciones vs. San Martín

Sábado 5 La Unión vs. Regatas

Lunes 7 San Martín vs. Comunicaciones

Miércoles 9 Regatas vs. Comunicaciones

Viernes 11 San Martín vs. Estudiantes

Domingo 13 San Martín vs. Regatas

Lunes 14 Comunicaciones vs. La Unión

Jueves 17 Comunicaciones vs. Regatas

Sábado 19 Estudiantes vs. Regatas

Domingo 20 La Unión vs. San Martín

Jueves 24 Regatas vs. San Martín

Jueves 24 Estudiantes vs. Comunicaciones