A la espera del pago del aumento, choferes del interior reanudan retención de servicios

Desde la Unión de Tranviarios Automotor (UTA) notificaron ayer a la Subsecretaría de Trabajo de la Provincia que hoy reanudarán las asambleas de 10 a 14 y de 18 a 22 para reclamar el pago de los aumentos salariales definidos para los choferes que conducen tanto unidades de transporte urbano en el interior como también aquellos de media distancia. Al cierre de esta edición, indicaron a El Litoral que está prevista una reunión en el transcurso de la jornada, pero aclararon que no suspenderán las medidas hasta que no se efectivicen los pagos.

Trabajadores recordaron que después de cinco días de retenciones, “el servicio volvió a funcionar de manera normal porque la Provincia garantizó un subsidio millonario mensual hasta diciembre. Con ese aporte, los empresarios tenían que otorgar el aumento, pero los compañeros de Corrientes (Capital) cobraron sin ningún tipo de mejora y nosotros directamente todavía ni cobramos”, explicó uno de los choferes del interior. A esto agregó que “ahora dicen que en realidad el incremento regirá recién a partie del mes próximo. Pero eso no fue lo que se acordó”.

Por eso, indicaron que “no tenemos otra alternativa que reanudar las asambleas de 10 a 14 y de 18 a 22. Eso se hará tanto en la terminal de ómnibus de Capital, desde donde salen los servicios del interior, como también en al menos un par de poblaciones en las que se presta el servicio de transporte urbano”.

Si bien anoche surgió una reunión que se realizaría hoy para tratar de arribar a una solución, choferes consultados por este diario aclararon: “Vamos a dejar de hacer las asambleas si nos pagan, porque si no pasa lo que sucedió ahora. Nosotros aceptamos retomar las actividades en los horarios habituales y no nos cumplieron con el aumento”.