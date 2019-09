Analizan acrecentar medidas en el Correo

Unos 600 paquetes deben repartir por día los trabajadores del área operativa del Correo Argetino. Ante la sobrecarga laboral y, según denunciaron, el ingreso a otras áreas que no ayudan a suplir este excendente laboral, los empleados iniciaron medidas de fuerza.

En sólo tres días de retenciones de servicios, se acumularon un poco más de 120 mil envíos en la oficina de Corrientes, según confirmaron desde el gremio que nuclea a los trabajadores del sector a EL LITORAL. Ayer, realizaron una nueva jornada de reclamos y, no habían una convocatoria formal de la empresa al sindicato.

“Si la situación sigue igual, se agravará el conflicto. Si no tiene solución el lunes iniciaremos de una medida de fuerza de cuatro horas en los tres turnos”, informó a EL LITORAL el secretario general en Corrientes de la Federación de Obreros y Empleados de Correo y Telecomunicaciones (Foecyt), Oscar Benítez. Analizan realizar retención de servicios desde las 0 hasta las 4, luego, desde las 7,30 hasta las 11,30; y, de 15,30 a 19,30 horas.

“Vamos a aumentar la medida de fuerza de dos horas a cuatro horas, si no hay respuesta porque la patronal no llama al diálogo”, expresó Benítez. “Estamos esperando el llamado”, expuso. Hasta ayer no tuvieron novedades pero no descartan una convocatoria en la mañana del sábado o del lunes.

El gremialista explicó que el punto fuerte de la demanda de los trabajadores es la sobrecarga laboral en pocas manos. Esto afecta, principalmente a las áreas operativas, como carga y descargas de camiones, distribución de paquetes, como así, su ingreso en la oficina. Los trabajadores, además, reclaman uniformes y cajas de seguridad para las entregas.

Según informó Benítez EL LITORAL, hace aproximadamente, un año y medio que se observa un crecimiento de los envíos de paquetes desde Correo Argentino, principalmente, de usuarios de Mercado Libre, la plataforma online de venta. Esto, a su vez, puede marcar, un aumento del comercio en línea en la ciudad. Sin embargo, en términos de organización del trabajo, en el Correo los empleados aseguran que están sobreexigidos. Hubo jubilaciones y retiros voluntarios que no habrían sido cubiertos satisfactoriamente, según indicaron. Por día salen seis camiones de encomiendas, lo que equivalen a unos 600 paquetes diarios. Esto sin contar otros servicios del sector.

En sus tres turnos, hay 120 trabajadores en el área operativa que se cumplen funciones en Corrientes. De éstos, sólo 32 están en distribución, son carteros.