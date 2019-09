Regatas venció a Universo en la jornada inaugural

Resultados y programa

CUADRANGULAR - SEDE CORRIENTES

Ayer

Comunicaciones 87 - Pato Basquete 80

Regatas Corrientes 77 - Universo Brasilia 69

Hoy

19.15 Comunicaciones vs. Universo Brasilia

21.45 Regatas Corrientes vs. Pato Basquete

Mañana

19.00 Universo Brasilia vs. Pato Basquete

21.30 Regatas Corrientes vs. Comunicaciones

CUADRANGULAR - SEDE BAURU (BRASIL)

Primera fecha: Cearense 88 - Boca Juniors 91 y Baurú 76 - La Unión 74.

Segunda fecha: Boca Juniors 80 - La Unión 84 y Baurú 80 - Cearense 68.

Tercera fecha (hoy): La Unión - Cearense - Baurú - Boca Juniors.