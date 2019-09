“Más que medicina, enseñamos que tienen que ser solidarios con el enfermo”

En la noche de ayer se realizó el acto académico de residentes egresados del Instituto de Cardiología de Corrientes “Juana Francisca Cabral”. En esta oportunidad, recibieron sus títulos en el salón auditorio tres médicos que hicieron la formación posbásica en Cardiología Infantil, en Infectología y otro profesional de la salud por una beca de oerfeccionamiento en Cardiología del Ejercicio y Rehabilitacion Cardiovascular.

En el marco de este evento, tanto las autoridades del Instituto como el egresado que dirigió unas palabras al público hablaron con El Litoral y expresaron la importancia del crecimiento pedagógico y también humano del profesional de la salud.

“Este acto tiene un significado muy grande para mí, estoy muy emocionada de entregar el título a los tres residentes de Cardiología Infantil, una residencia que creé hace muchos años atrás. Me jubilé, pero sigo enseñando, sigo en la docencia porque hay que enseñar más que medicina, hay que enseñar solidaridad con el enfermo”, expresó emocionada a El Litoral la doctora Leticia Matta.

Por su parte, uno de los egresados en esta especialidad, Lucas Lisandro Elías, dijo a este diario: “Estaba trabajando en Buenos Aires como pediatra, soy formoseño, pero me crié en Corrientes, Decidí mandar un mensaje comentando que quería hacer esta especialización, me contestaron que querían conocerme y luego me recibieron en este instituto. Conocí personas increíbles a quienes les importa ayudar al paciente y crecer como profesionales y personas”.

“Tengo 32 años, me llevó 5 años la especialización en Pediatría y, luego, otros dos años en Cardiología Infantil. Si bien cumplí algunas metas, aún me faltan cumplir sueños, sostengo que el proyecto más importante en mi vida es ser la persona que anhelo ser”, continuó el doctor Elías.

Por su parte, María del Carmen Bangher, quien es jefa del departamento de Docencia e Investigación en el Cardiológico, contó a El Litoral que “se están recibiendo personas que hicieron residencias posbásicas y perfeccionamiento en Cardiología del Ejercicio y Rehabilitación Cardiovascular”. “La última no se le da a muchos y tiene que ver con el trabajo que se realiza en el Centro de Calidad de Vida”, indicó.

“Desde el año 1994 tenemos residencias, algunas que no existen en otra parte de la región y desde el año 2017 se hacen residencias de apoyo al equipo de salud como la de arquitectura e ingeniería”, relató Bangher.

Los egresados fueron María Florencia Mancioni, Lucas Lisandro Elías, Esteban Barraza, Edith Ruth Montenegro y Raúl Ignacio Pasetto.

Cabe destacar que, además de las autoridades del Instituto, estuvieron presentes y dirigieron unas palabras al público la subsecretaria de Gestión Sanitaria del Ministerio de Salud, María del Carmen Pérez Duarte, y la secretaria de Posgrado de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional del Nordeste (Unne), Amalia Blugerman de Slobayen.