Choferes de la 110 y 101 terminaron de cobrar ayer según la escala nacional

Tras la suspensión del servicio de transporte urbano de pasajeros del viernes y el pago parcial a los trabajadores del total de las empresas que brinda el servicio en la ciudad, ayer se completó el pago y los choferes de las líneas 110 y 101 también percibieron una suma aproximada a los diez mil pesos pesos en concepto de la diferencia entre la escala salarial que se venía aplicando y la nueva determinada a nivel nacional.

Y ante este antecedente que se suma a los reclamos que tuvieron que realizar para lograr el pago del aguinaldo, desde el sector no descartan medidas de fuerza en un futuro en caso de que se incumpla con la escala nacional y en especial en octubre donde se deberá cumplir con el pago de un 20% en concepto de la segunda cuota de paritarias definida a nivel nacional.

Como consecuencia del incumplimiento del pago de la escala salarial nacional y tras la asamblea que implicó la suspensión del servicio urbano de pasajeros, que se levantó tras dos horas y media, luego del pago parcial del total de las empresas que brindan el servicio, ya que quedaron pendiente los que corresponden a la línea 101 y 110 que debía cumplirse ayer, El Litoral consultó sobre el cumplimiento de lo prometido a Julio Sabao, delegado de los trabajadores, quien informó que “los compañeros de la línea 110 y 101 cobraron la diferencia de la escala vieja con la escala nacional. Estamos muy contentos por este gran logro y vamos a defenderlo. Lamentamos que la defensa de nuestros derechos afecte a los usuarios, pero no encontramos otra manera para que cumplan con lo que corresponde”.

En cuanto al 20% de incremento que deberán comenzar a percibir en octubre como parte de la segunda cuota de las paritarias a nivel nacional dijo que “nosotros vamos a seguir luchando para que cumplan con los pagos que correspondan y si eso lo determinan a nivel nacional lo van a tener que cumplir”.

Mientras que en referencia a los 4 despidos que se produjeron en una de las firmas comentó que “hemos solicitado la reincorporación de los compañeros y seguiremos insistiendo. Ellos no podían tomar ninguna decisión de este tipo durante el lapso de negociación del proceso preventivo de crisis que ellos presentaron y que ahora ya caducó”.

Y en este contexto, en el cual los usuarios no contaron con el servicio de transporte por un lapso de dos horas y media, el secretario de transporte de la Comuna Jorge Sladeck señaló que “ante la situación, lo primero que corroboramos es la legalidad de la medida y la misma estaba asentada. Y dado lo complejo del tema y nuestro rol de contralor, vamos a tener en cuenta este tipo de situaciones y vamos a dialogar con los sectores para que los usuarios no resulten perjudicados por este tipo de hechos que no pueden ser una constante cuando los trabajadores deben percibir haberes”, concluyó.