Jetter: “Es muy motivador ver tanta gente comprometida”

Luego del encuentro que se realizó en Saladas, en el marco de la campaña electoral, la candidata a diputada nacional de ECO+Juntos por el Cambio, Ingrid Jetter, señaló que “es muy motivador ver a la gente comprometida”.

“Se han hecho varias reuniones, una de ellas fue el miércoles en Saladas donde se invitó a dirigentes de la zona. Hicimos una presentación de candidatos, fue muy buena, estuvo encabezada por el gobernador Valdés y es muy motivador ver tanta gente comprometida. Tenemos un gran desafío por delante”, señaló.

Estimó que, a pesar de la derrota, las elecciones no fueron malas para su sector político, puesto que lograron sumar 60 mil votos más que las Paso de 2015 y, además, la performance en la Capital fue buena. “Entonces, no es tan malo, pero con las elecciones de 2 de junio todos nos confiamos un poco”, reconoció.

Con respecto a las obras en la provincia, la también gerente regional de Vialidad Nacional aseguró: “Estamos trabajando y en Vialidad no podemos permitir que ninguna obra pare”, al hacer referencia a la crisis y el efecto del dólar.

“Hay que acompañar a las empresas y vamos a lograr que ninguna obra pare”, puntualizó.

“Subió todo el material que se ocupa en las obras y el financiamiento es muy difícil. En la provincia hay cuatro Crema vigentes y logramos que entren en un financiamiento internacional, así que no tenemos problemas porque es en dólares”, precisó.