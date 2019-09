Oficialismo y oposición, con obligaciones diferentes

El oficialismo y la oposición transitan la campaña de cara al 27 de octubre con obligaciones distintas. El Frente de Todos, encabezado por el Partido Justicialista, busca instalar a Alberto Fernández sin desprenderlo de Cristina Fernández de Kirchner.

En ECO+Juntos por el Cambio intentan convencer a sus militantes que es posible revertir el resultado de las Paso y soñar con una segunda vuelta que salve a Mauricio Macri.

Los 19 partidos socios de la alianza trabajaban en conjunto de cara a ese objetivo, por zonas, circuitos y localidades.

Al frente de la campaña está ni más ni menos que el gobernador Gustavo Valdés, que asumirá el protagonismo para intentar revertir los resultados.

El mandatario cuenta con una imagen positiva cercana al 70%, nivel de aprobación al que apuntará a sacarle rédito.

La cuestión es bastante más sencilla para el peronismo, pero complicada en cuanto a lo interno. Deben comenzar a trabajar en una estructura para Alberto Fernández, quien hoy no cuenta con referentes locales. Esto tendrán que hacerlo sin quebrar el equilibrio, que no abunda en el justicialismo correntino.

El cierre de listas para concejales de las 19 comunas comandadas por peronistas dejó varios heridos.

Los intendentes se cortaron solos y armaron las grillas con dirigentes de paladar negro. Dejaron afuera a la mayoría de los socios y hay bronca.

Por eso el actual senador Víctor Giraud, ex intendente de Santo Tomé, armó una lista propia con el sello del partido Es Posible.

Lo mismo sucedió en Paso de los Libres, Esquina y Mercedes.

Además, por orden del interventor, sólo la grilla oficializada por el intendente podrá llevar adherida la boleta de Alberto y Cristina.

Los peronistas aún mastican bronca.

El delegado normalizador del PJ Corrientes, Julio René Sotelo, destacó la generosidad de la representación territorial del Frente de Todos, que alcanzó “un gran consenso y unidad en el armado de las listas a concejales en los 19 municipios”.

Julio Sotelo vaticinó que “el 27 de octubre Alberto y Cristina comenzarán a devolverle la esperanza a los argentinos y los correntinos con un triunfo popular que será histórico”. También proyectó una “gran victoria de la lista de Diputados Nacionales en Corrientes y de concejales en los 19 municipios”. “Estamos trabajando en el marco de una absoluta unidad del peronismo correntino y una gran amplitud y pluralidad de la alianza. Por la fuerza y el compromiso de los partidos, de los militantes y del pueblo correntino; el 27 de octubre el Frente de Todos va a ampliar la victoria que obtuvo en las Paso”, aseguró el delegado normalizador del PJ Corrientes.