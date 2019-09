Maradona emocionado hasta las lágrimas: "Estoy en mi casa"

El Diez entró al campo de juego a las 13.54 y se abrazó con el presidente Pellegrino. Es su vuelta al fútbol argentino.Y en La Plata llegó el día. Diego Maradona fue presentado este domingo como entrenador de Gimnasia y la ciudad se vistió de fiesta para recibirlo. Por lo pronto, el Diez pisó el campo de juego a las 13.54 tras salir de la manga especialmente diseñada y se abrazó con el presidente del club platense, Gabriel Pellegrino.

Tras ser trasladado en un carrito eléctrico, Maradona -con todo su cuerpo técnico y el plantel alrededor- comenzó a hablarle a la gente que copó las tribunas. Con una pelota en la mano izquierda y desde el círculo central, el Diez primero dio pequeños saltos cuando los hinchas cantaron: "Y ya lo ve, y ya lo ve, el que no salta es un inglés".

“No soy un mago, hay que trabajar. A mi me gusta trabajar. Hay que ser inteligentes para ganar los partidos, y los vamos a ganar”, arrancó el Diego.

"Les prometo que este grupo va a ser un ejemplo.Ustedes, los hinchas, nos van a dar el plus para ganar los partidos... y los vamos a ganar", siguió el Diez.

"Les aseguro que vamos a dejar la vida. Cuando el equipo salga a la cancha se va a matar por toda esta gente. Les doy mi compromiso que voy a venir a todos los entrenamientos, no como dice algún gil periodista. Y a los jugadores, el que no entrena o no corre, ¡no juega!", avisó Maradona en el momento en que un grupo de hinchas invadió el campo de juego para acercarse al ídolo.

Y cerró: "A los de enfrente no les digo nada. Soy respetuoso. No como ellos que no lo son".

Enseguida y visiblemente emocionado, Maradona se abrazó a Sebastián Méndez, el Gallego, quien será su mano derecha en esta nueva aventura en el fútbol argentino al frente de un club que necesita de su impronta para salir de la zona roja de los promedios. Y paso a paso recorrió la cancha para saludar de cerca a las tribunas en medio de una ebullición de fuegos artificiales.

A las 14.15, al compás de la canción que popularizó Rodrigo en honor al líder del campeón del mundo en México 86, Maradona reunió a sus jugadores en un costado del campo de juego, frente a la platea Néstor Basile, y comenzó a hablarles.