El presidente de Gimnasia, Gabriel Pellegrino, reveló ayer que el plantel se puso “muy contento” con la decisión de contratar a Diego Armando Maradona como entrenador y que para ellos “no había otro” para el cargo.

“Desde que circuló el rumor los jugadores me preguntaban si era verdad y yo no los quería desilusionar. Después de la confirmación se pusieron muy contentos, porque después de Maradona no había otro”, manifestó Pellegrino.

“Después cuando les confirmé que arrancaba, les encantó. Superó todas las expectativas”, agregó el mandatario “tripero”.

Por su parte, el vicepresidente Claudio Moretto aseguró que este día “quedará en la historia” del club.

“El Diego en el Bosque era un sueño y haberlo hecho realidad nos superó”, manifestó uno de los dirigentes del “Mens Sana”.

Moretto también advirtió que será trabajo de los dirigentes tener “mesura y seriedad” ante la “locura y pasión” que generó la llegada de Maradona.