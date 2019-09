Andrada por Marchesín y Alario por Martínez los cambios destacados que propone Scaloni

Los ingresos como titulares del arquero de Boca Juniors Esteban Andrada por Agustín Marchesín y del ex delantero de River Plate, Lucas Alario, por Lautaro Martínez, fueron dos de las variantes que probó ayer el entrenador del seleccionado argentino, Lionel Scaloni, para enfrentar mañana a México, en la ciudad estadounidense de San Antonio.

La delegación albiceleste arribó a San Antonio y realizó su primer entrenamiento.

Esa práctica consistió en un partido de fútbol entre los que en principio serán los titulares frente al “Tri” contra los que serán suplentes, y se observaron siete variantes respecto del encuentro del pasado jueves que finalizó empatado sin goles en Los Angeles.

La formación que paró Scaloni estuvo conformada por Esteban Andrada; Gonzalo Montiel, Germán Pezzella, Marcos Rojo y Nicolás Tagliafico; Exequiel Palacios, Leandro Paredes y Marcos Acuña; Rodrigo De Paul y Alexis Mac Allister; Lucas Alario. Si esta alineación se confirma, los únicos jugadores que repetirán titularidad serán Gonzalo Montiel, Nicolás Tagliafico, Leandro Paredes y Rodrigo De Paul.

En tanto, en la defensa Andrada reemplazará a Marchesín, algo anunciado la semana pasada por Scaloni, consignando que Franco Armani no está lesionado pero igualmente no verá minutos en esta gira; Germán Pezzella por Nicolás Otamendi, que tal como estaba previsto, retornó a Inglaterra el viernes por razones personales, y Marcos Rojo por el riverplatense Lucas Martínez Quarta.

En tanto que en la mitad de la cancha el tercer jugador de campo de River con que cuenta Scaloni en los Estados Unidos (el otro es Montiel), Exequiel Palacios, relevará a Giovani Lo Celso, que también retornó a Inglaterra afectado por una lesión, mientras que Alexis Mac Allister irá por Joaquín Correa y Marcos Acuña por Paulo Dybala. En ataque, Lucas Alario ocupará el lugar de Lautaro Martínez.