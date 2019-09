Pichetto y la interna en Cambiemos: "Si preocupa lo que digo, que me lo digan de frente"

Para el senador peronista, "hay que dar la pelea electoral porque este tema todavía no está cerrado".

En declaraciones a radio La 990, el compañero de fórmula del presidente Mauricio Macri indicó que nota en los candidatos oficialistas "algunas visiones de depresión de las que hay que salir rápido".

"La política implica también eso: la capacidad de no resignarse, de dar pelea, de no darse por vencido ni aun vencido, de que la batalla que se pierde es la que no se da", enfatizó.

Y al hacer referencia a supuesta internas por esa cuestión en Juntos por el Cambio, el senador advirtió: "Yo siempre dije las mismas cosas, no he cambiado mucho; sigo pensando de la misma manera y, si a alguien le preocupa, me gustaría que también me lo dijeran de frente".

Para octubre, insistió, "hay que pararse con convencimiento de que esta elección puede ser totalmente distinta".