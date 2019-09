Faraone aseguró que su detención fue para "vaciar el Juzgado Federal de Corrientes"

Juan Faraone está detenido desde octubre de 2018 en el marco de la Causa Sapucay acusado de narcotráfico. Sin embargo defendió su inocencia y la de su hija, también presa.

En diálogo con Radio Sudamericana, el ex intendente de Empedrado, aseguró que es inocente. "El objetivo de mi detención fue vaciar el Juzgado Federal de Corrientes", manifestó aseverando que hay una cuestión política de fondo contra el ex juez Carlos Soto Dávila.

Sobre el día de su detención comentó que como es comerciante esperaba ser investigado por causas vinculadas a lo impositivo, pero que se sorprendió al ver que el expediente decía Causa Sapucay. "Ese día me revisaron absolutamente todo y no encontraron nada", dijo.

"Me llevaron esposado con chaleco, ni al Chapo Guzmán lo llevaron así cuando lo detuvieron. En todo el viaje a Buenos Aires me pegaron, cuando llegué me dejaron incomunicado", agregó Faraone.

"En Buenos Aires me dijeron que había escuchas, les exigí escucharlas pero nunca me las mostraron. Quisieron quebrarme, que me acoja a la ley del arrepentido para que mi hija salga libre", aseveró. No obstante aclaró que rechazó esa posibilidad porque se considera inocente y también defendió a su hija: "No quiero opinar sobre la causa, pero ella también es inocente".

Sobre Marín también explicó que lo conoció porque buscaba un abogado. "Le recomendó algunos nombres de destacados penalistas. Pero yo no sabía quien era Marín, él quería conseguir la domiciliaria para una mujer. Después de que avancen algunos papeles no les habló más". La comunicación se reestableció porque, según dijo Faraone, "Morenita" quería comprarle una camioneta.

Luego de denunciar el móvil político de su detención, decidió no atacar a los fiscales Carlos Schaefer y Flavio Ferrini ya que ellos hacían su trabajo que es investigar.