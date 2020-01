Tassano: "Logramos avances en la promoción y el desarrollo del Carnaval"

La gestión municipal encabezada por el intendente Eduardo Tassano se prepara para una exitosa temporada de carnavales, punto fuerte en la agenda de cada verano en el nordeste argentino. De esta manera, Corrientes aprovecha sus características naturales, culturales e históricas, que la hacen muy atractiva para el turismo local, regional y nacional, revalidándose como una ciudad de eventos.

Las labores llevadas adelante por la Municipalidad se dan en función de varios de los principales ejes de gobierno: convertir a Corrientes en una ciudad amigable, de eventos y de oportunidades para todos, potenciando el turismo como factor de desarrollo económico local. “En estos dos años de gestión trabajamos fuertemente con la Provincia, logrando importantes avances en la promoción, el desarrollo y la fiscalización del Carnaval”, manifestó Tassano.



LAS FECHAS

El Municipio, mediante la Secretaría de Turismo, Cultura y Deportes, trabaja de manera sostenida para que miles de vecinos y visitantes puedan vivir, compartir y disfrutar de los Carnavales Barriales y Oficiales.

Los Barriales iniciarán el 28 de enero en el barrio Bañado Norte y seguirán su itinerario el 30 de enero en el Industrial, el 4 de febrero en el San Marcelo, el 6 en el Pío X, el 11 en las Mil Viviendas y el 13 de febrero en la Costanera Sur, mientras que el 14 de febrero se hará el escrutinio.

En cuanto a los Carnavales Oficiales, se realizarán el 31 de enero, y los días 1, 7, 8, 14, 15, 21, 22, 23, 24 de febrero, en el Corsódromo “Nolo Alías”. Por su parte, el Show de Comparsas tendrá lugar el 2, 5, 12 y 19 de febrero en el anfiteatro Mario del Tránsito Cocomarola.



UN ESPECTÁCULO ÁGIL, DINÁMICO Y SEGURO

Con la programación definida y la organización de ambos eventos en la recta final, Tassano exteriorizó sus expectativas y su confianza en un crecimiento sostenido: “Buscamos una mayor participación de las comparsas y sus autoridades en las tareas organizativas. Queremos escucharlos, con la premisa de mejorar el espectáculo”, sostuvo.

“Anhelamos seguir en esa senda con la nueva empresa organizadora (Ake Music). A ellos ya les manifestamos cuestiones técnicas, de sonido e iluminación que pretendemos se implementen en esta edición para perfeccionar las propuestas de las comparsas y mejorar la calidad del evento”, añadió.

La compañía Ake Music se comprometió a darle difusión nacional e internacional a esta propuesta cultural tan tradicional para la ciudad. En ese contexto, el intendente puntualizó que “una de las cuestiones que más reclamos generaron, por parte de turistas y asiduos espectadores, era la extensión de los desfiles de comparsas”.

“El objetivo -prosiguió Tassano- en esta edición es disminuir las horas de desfile. No queremos que las veladas culminen tan tarde; y por eso se ajustarán cuestiones técnicas para que, entre el paso de una y otra comparsa, no se pierda tanto tiempo. Buscamos un carnaval, ágil, dinámico y seguro para quienes se acercan al corsódromo”.

A su vez, el intendente hizo hincapié en el constante trabajo llevado adelante junto con el Gobierno provincial, tanto en ésta como en numerosas acciones, lo cual redunda en un perfeccionamiento permanente del producto final. “El Instituto de Cultura de la Provincia hace un aporte destacado y queremos reconocerlo. En el caso de las noches de Shows de Comparsas, ya garantizaron que nos facilitarán pantallas especiales, como las que se emplean en la Fiesta Nacional del Chamamé”, indicó.



INTENSAS Y CONSTANTES CAPACITACIONES

La Municipalidad de Corrientes, mediante la Dirección General de Carnaval, concretó talleres, capacitaciones y seminarios durante todo el año y en distintos barrios, para potenciar los trabajos de las 31 comparsas y agrupaciones musicales (compuestas por unas 2.500 personas) que integran los Corsos Barriales.

“Realizamos 33 talleres generales durante el año y once capacitaciones en forma de seminario intensivo. También concretamos cuatro talleres con la Universidad Nacional del Nordeste y siete cursos online denominados ‘Carnavales al Mundo’, describió el titular de esa área, Víctor Hugo González Sotelo.

Los talleres itinerantes se replicaron en distintos barrios cuatro veces, en un total de cinco clases por edición. Los casi 1.500 participantes de esas actividades adquirieron o profundizaron conocimientos sobre: herrería artística, maquillaje, body art, tallado de telgopor para carrozas y armado de plumas artificiales.

De las capacitaciones formaron parte 1.010 personas, quienes aprendieron sobre: lenguaje expresivo del carnaval, teñido de plumas/piedras, elaboración de plumas, armado de carrozas, maquillaje, carnaval, arte y cultura comunitaria, chocalho, las artes y el carnaval en Corrientes, entre otras temáticas similares.