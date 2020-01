Asesinaron de un balazo a un jubilado delante de su esposa tras un asalto en su casa

Un jubilado de 77 años fue asesinado hoy de un balazo delante de su esposa por dos jóvenes que intentaron asaltarlo en su vivienda de la ciudad bonaerense de La Plata, informaron fuentes judiciales y policiales.



Los dos delincuentes huyeron en moto y uno de ellos fue detenido esta tarde por la Policía y será indagado mañana por el fiscal Marcelo Martini, a cargo de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 3 de La Plata.



El ataque ocurrió esta mañana, alrededor de las 9.30, en una vivienda situada en calle 37 entre 120 y 121 del barrio Hipódromo, en la capital provincial.



Fuentes policiales informaron a Télam que todo comenzó cuando la víctima, identificada como Jorge Pecchiari, estaba en su casa junto a su esposa, María Amieva (76) y fue hasta la puerta porque le tocaron timbre y al ver que eran dos jóvenes a los que solía darles cartones sin uso, abrió la puerta y les permitió el paso.



Una vez dentro, uno de los jóvenes exigió la entrega de dinero, lo que provocó la sorpresa y resistencia de Pecchiari.



Amieva, apodada “Cuki”, contó a la prensa que los asaltantes estaban “dados vuelta, no hilvanaban palabras”, por lo que junto a su marido no sabían “lo que querían”.



La mujer agregó que su esposo intentó resistirse, motivo por el cual “lo tiraron al suelo, eran dos contra uno, no lo dejaban levantar, lo tenían con el pie”.



Por este motivo, Amieva explicó que les dijo a los delincuentes: “Chicos, ¿Por qué no se van? Siguen su camino, acá somos dos personas grandes, ¿Qué es lo que van a conseguir acá?”



Tras ello, uno de los ladrones le arrancó “la cadenita” que tenía la mujer colgada en su cuello y salió, mientras que el otro asaltante, que estaba armado, antes de salir “lo remató en el suelo” a Pecchiari.



La jubilada agregó que el asaltante sólo efectuó un disparo y que el mismo proyectil que mató a su marido le rozó el pie.



Los muchachos escaparon en la moto en la que habían llegado a la vivienda del jubilado, lo que fue captado por una cámara de la zona, informaron fuentes policiales.



Por su parte, María Inés Pecchiari, hija de la víctima y aún conmocionada por la muerte de su padre, contó que pasó el Año Nuevo con sus padres y se retiró a la 1.30, cuando su madre la llamó para decirle que fuera a la casa que su padre había sido herido.



"Tocaron el timbre, salió mi papá, al parecer los conocía, parece que venían a buscar unos cartones que él les separaba, los hizo pasar para que los busquen pero tuvieron otras intenciones, hubo un forcejeo y él cayó al suelo. Le pegaron un tiro en el medio del pecho sin mediar palabra", relató la mujer.



En tanto, esta tarde la Policía de la provincia de Buenos Aires aprehendió a uno de los jóvenes sospechosos del crimen del jubilado en un allanamiento ordenado por el fiscal Martini en la causa caratulada como “homicidio en ocasión de robo”.



El aprehendido, cuya identidad no fue proporcionada, será indagado mañana por Martini, informaron voceros judiciales.



Asimismo, el cómplice del joven detenido era intensamente buscado en la zona por efectivos policiales.



De acuerdo a las fuentes, los pesquisas sospechan que ambos delincuentes habían asaltado minutos antes a una oficial de la Policía que trabaja en Vicente López, a la que le habían robado un bolso con su pistola reglamentaria.



Una de las hipótesis era que el arma homicida pudo haber sido la que le sustrajeron a la mujer, contaron los voceros.



En cuanto a su marido, Amieva dijo que era una persona "muy trabajadora" y "buen vecino, buen padre, y buen marido".