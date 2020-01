Boca y River, en veredas opuestas por el reinicio de la Superliga

Boca Juniors y River Plate se posicionaron en diferentes espacios a la hora de tomar postura por la fecha de reinicio de la Superliga Argentina de Fútbol (SAF), tras el duro comunicado del pasado miércoles emitido por la AFA.

En el caso del club “xeneize”, el que tomó la palabra fue el presidente Jorge Amor Ameal y se alineó con la idea de retrasar el comienzo previsto para el 24 de enero, en medio del Preolímpico de Colombia.

“Estamos de acuerdo con la postura de la AFA. Estamos de acuerdo con la postergación del torneo”, apuntó Ameal en su única manifestación pública ante los medios.

Boca reforzó su vínculo con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, tras las elecciones de diciembre, a diferencia de River, donde el mandatario, Rodolfo D’Onofrio mantiene una vinculación de “respeto y fría”, según cuentan desde la entidad madre del fútbol nacional.

Además, Jorge Brito, hombre del círculo de confianza de D’Onofrio y vicepresidente primero de River, ocupa la vicepresidencia de la Superliga, detrás del CEO y presidente Mariano Elizondo. Entonces, desde lo dirigencial, más allá de no hacerlo oficial hasta el momento, la postura del “Millonario” es comenzar en el tiempo estipulado.

A la postura de los directivos se le suma el pedido del entrenador, Marcelo Gallardo, quien fue claro el pasado miércoles cuando el rumor se convirtió en un pedido real desde la AFA y de la boca de distintos dirigentes involucrados con el liderazgo marcado por Boca, San Lorenzo y Lanús. Es que el “Muñeco” armó y diagramó su pretemporada en base al calendario votado en el Comité Ejecutivo de la SAF y en consecuencia pidió mantener todo como está: el 19 jugar contra Independiente el encuentro pendiente y el sábado 25 viajar a Mendoza para visitar a Godoy Cruz.

“No había forma de jugar la Copa de Superliga, sino era arrancando temprano el torneo, porque sino iba a ser todo muy ajustado. Esto en su momento se habló y se acordó. A River no le sirve tanto la Copa de la Superliga, es más prefería jugar amistosos o algo más reducido, ya que River apunta al frente internacional que es lo que más dinero le genera”, fueron las palabras de un alto directivo en diálogo con Télam.

Y de hecho, desde River apuntaron contra los equipos “chicos” por la creación de la Copa de la Superliga: “Nos insistieron porque si no perdían plata y querían una continuidad. Fuimos solidarios y ahora nos salen con esto”.

Tal como informó Télam, los equipos de menor envergadura elevaron este pedido, pero en realidad el reclamo fundamental pasa por la redistribución de los ingresos televisivos y el pedido de renuncia de Mariano Elizondo en la Superliga.

El escenario actualmente está dividido y con una buena ventaja para posponer el arranque, pero también hay varios directivos indecisos y con temores a posibles penalidades. Recién la próxima semana se conocería la determinación de retrasar una o dos semanas o arrancar con la 17ma. jornada como está prevista.