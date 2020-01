Comitiva local se alista para participar de la paritaria nacional docente

Los referentes de los sindicatos docentes locales se alistan para participar de la primera reunión de paritaria nacional convocada por el Gobierno para el lunes 20.

José Gea, secretario General de la Asociación Correntina de Docentes Provinciales (Acdp), confirmó a El Litoral que espera asistir al encuentro.

“En todas las mesas de paritarias nacionales he participado, espero que esta no sea la excepción”, explicó.

Respecto a la estrategia de negociación, Gea detalló que “mucho no podemos adelantar, pero nosotros iremos a escuchar lo que proponga el Gobierno y luego lo bajaremos a las bases. Ahí se definirá qué hacer”.

Otro de los referentes sindicales que asistirá será Fernando Ramírez del Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación de Corrientes (Suteco). Este medio intentó comunicarse con el gremialista, pero los intentos fueron infructuosos.

El Gobierno ya definió que el 20 de enero convocará a una negociación paritaria a los docentes de todos el país para negociar un incremento salarial, aunque ya adelantó al menos dos condiciones concretas: el nuevo acuerdo no contemplará una “cláusula gatillo” de ajuste automático por inflación y no habrá un bono especial como el que se le dio a los trabajadores estatales y privados por decreto.

El presidente Alberto Fernández terminó de definir ayer con el ministro de Educación Nicolás Trotta la decisión del Gobierno de volver a discutir “en una mesa de negociación amplia” las paritarias nacionales.

Según confiaron fuentes calificadas de la Casa Rosada la definición de la fecha de la paritaria para el 20 de enero se empezó a gestar anteayer en una reunión que Trotta y el jefe de Gabinete Santiago Cafiero mantuvieron con los representantes gremiales de la Cetera Roberto Baradel y Eduardo López y con el líder de la CTA Hugo Yasky.

De esta manera, Fernández busca dejar atrás la política que llevó Mauricio Macri desde principios de 2018, a través del decreto 52/2018, que suspendió la paritaria nacional y estableció una “mesa de convenio marco” que excluía del temario la negociación salarial. El argumento del gobierno anterior era que al no tener escuelas en su órbita, no podía definir el salario que cobran los docentes.