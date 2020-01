Tras seis años de ausencia, Teresa Parodi vuelve a la Fiesta del Chamamé

Después de seis años de ausencia, la cantautora correntina Teresa Parodi volverá este año a la Fiesta Nacional del Chamamé. Desde el Instituto de Cultura confirmaron que la artista se presentará en el escenario Osvaldo Sosa Cordero el martes 21 de enero.

El 13 de diciembre último Teresa Parodi fue homenajeada por la Universidad de la Cuenca del Plata, siendo la oportunidad para que su voz volviera a escucharse en un escenario correntino luego de seis años de ausencia.

Durante esa visita (en el marco de una conferencia de prensa), la artista contó: “En el 2014 dije que no iba a volver a la fiesta, pero también debo decir que nunca más me llamaron, seamos sinceros. Yo dije que no iba a venir más porque sentí que era un esfuerzo para mí mostrar mi idea de música” y agregó: “Es un viejo tema, yo tengo un gran respeto por los chamameceros, y hago una diferencia siempre: yo no soy chamamecera, hago chamamé, que no es lo mismo. Digo esto con gran respeto y admiración por los chamameceros, creo que ellos tienen al chamamé como una religión y tienen fundamentos muy importantes y contundentes que yo puedo cumplir, pero no en su totalidad. Entonces, siento que abordo esta música con un gran respeto por lo que ya existe, con una conciencia muy grande de la memoria que tengo de ella. Yo aprendí a escuchar al pueblo hacer su propia música y después pensar desde el conocimiento cómo me podía acercar a ella dándole un aporte”.

Varias semanas después de aquellas declaraciones, desde el Instituto de Cutura confirmaron que la autora de Cielo de Mantilla y Apurate José, entre otros reconocidos temas, volverá a presentarse en el escenario Osvaldo Sosa Cordero. Su actuación será el martes 21 de enero.