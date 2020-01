Crous asegura que la Oficina Anticorrupción no será un "pseudo Poder Judicial"

El titular de la Oficina Anticorrupción (OA), Félix Crous, dijo hoy que el organismo descentralizado que conduce no será "una especie de pseudo Poder Judicial", sino que debe funcionar como "querellante" para prevenir y hacer denuncias sobre hechos de corrupción.



Crous explicó que la OA dejó "de ser un organismo del Ministerio de Justicia y ahora pasa a ser un organismo descentralizado de la Presidencia", y aseveró que se trata de "la máxima posibilidad de autonomía que puede generar el Presidente por medio de un decreto".



En diálogo con FM La Patriada, señaló que "es verdad que ahora tiene jerarquía de ministerio (la OA), pero no forma parte del gabinete del Ejecutivo y, por supuesto, no recibe órdenes del Presidente".



En ese sentido, precisó que “no vamos a ser una especie de pseudo Poder judicial; mi visión es que la Oficina Anticorrupción no tiene como misión prioritaria investigar, es otra la tarea".



El funcionario recientemente designado afirmó que, en ese sentido, "caemos en la trampa de creer que las políticas persecutorias son las más eficaces”, respecto del rol pasado que cumplió la OA.



"No voy hacer ningún tipo de comentarios sobre mi antecesora (Laura Alonso), no es mi función evaluar su desempeño", dijo Crous, pero si comentó que la gestión anterior “ha tenido un nivel de exposición altísimo”.



Respecto a los lineamientos que tendrá, el fiscal señaló: “Ojalá mi gestión quedé perdida en el olvido porque la gestión pública no haya generado episodios que requieran investigación rutilante”, y agregó: “La Oficina Anticorrupción es querellante, nosotros tenemos un trabajo decisivo en cuanto a denunciar”.



Crous dijo además que en el poco tiempo que lleva al frente de la OA ha podido constatar que el organismo cuenta con "una planta de profesionales calificada y valiosa" que se ha formado a través de distintas administraciones, "inclusive por los que ingresaron en la anterior gestión".



Insistió en destacar que "la Oficina Anticorrupción no forma parte del Poder Judicial, es un organismo especializado para generar políticas de transparencia y de prevención de la corrupción".



Respecto de un proyecto de reforma judicial que prepara la ministra de Justicia, Marcela Losardo, el funcionario negó haber sido consultado al respecto. "No me consultaron por una reforma judicial, no he tenido ningún tipo de participación", aseveró.